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В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 08.06.2025 (обновлено: 14:25 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/opasnost-2021627630.html
В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность
В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:17:00+03:00
2025-06-08T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.В Крыму за воскресенье до этого уже трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждение действовали около часа.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
республика крым
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность

МЧС: ракетную опасность четвертый раз за воскресенье, 8 июня, объявили в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВ Евпатории
В Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России.
«
"Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.
В Крыму за воскресенье до этого уже трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждение действовали около часа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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