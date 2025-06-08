https://ria.ru/20250608/opasnost-2021627630.html

В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность

В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025

В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:17:00+03:00

2025-06-08T14:17:00+03:00

2025-06-08T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151840/40/1518404098_0:278:2732:1815_1920x0_80_0_0_9bd31bfc4ae99f3eb81c8c93d0de96bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.В Крыму за воскресенье до этого уже трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждение действовали около часа.

https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html

республика крым

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, украина, россия