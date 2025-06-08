https://ria.ru/20250608/opasnost-2021627630.html
В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность
В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 08.06.2025
В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:17:00+03:00
2025-06-08T14:17:00+03:00
2025-06-08T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Ракетная опасность четвертый раз за воскресенье объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России."Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении.В Крыму за воскресенье до этого уже трижды поступал сигнал о ракетной опасности. В общей сложности предупреждение действовали около часа.
https://ria.ru/20250606/kiev-2021118718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Крыму четвертый раз за день объявили ракетную опасность
МЧС: ракетную опасность четвертый раз за воскресенье, 8 июня, объявили в Крыму