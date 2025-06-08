https://ria.ru/20250608/opasnost-2021580378.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.06.2025

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T02:19:00+03:00

2025-06-08T02:19:00+03:00

2025-06-08T02:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Опасность атаки БПЛА в Белгородской области 02.07. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250607/bespilotniki-2021573252.html

белгородская область

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2025

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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)