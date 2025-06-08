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Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.06.2025
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T00:09:00+03:00
2025-06-08T00:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Десять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на енакиевском направлении. Одна вооруженная атака - на светлодарском направлении. Всего выпущено 20 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе подростка 2009 года рождения. За предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ десять раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов