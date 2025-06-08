https://ria.ru/20250608/moskva-2021766922.html

В Москве в воскресенье ожидается гроза, град и сильный ветер

В Москве в воскресенье ожидается гроза, град и сильный ветер - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве в воскресенье ожидается гроза, град и сильный ветер

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и граде, которые возможны местами в воскресенье, а также о сильном ветре с порывами РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-08T10:24:00+03:00

2025-06-08T10:24:00+03:00

2025-06-09T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе и граде, которые возможны местами в воскресенье, а также о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 11.00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Местами возможны гроза и град", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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