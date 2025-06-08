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В Москве в воскресенье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с - РИА Новости, 09.06.2025
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13:36 08.06.2025 (обновлено: 12:48 09.06.2025)
https://ria.ru/20250608/moskva-2021765527.html
В Москве в воскресенье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с
В Москве в воскресенье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве в воскресенье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым ветром в воскресенье, скорость которого в порывах может достигать 25... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-08T13:36:00+03:00
2025-06-09T12:48:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым ветром в воскресенье, скорость которого в порывах может достигать 25 метров в секунду. "По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. "В отдельных районах города сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра. Будьте предельно внимательными на улице, при возможности просим воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - добавили позднее в ведомстве.
https://ria.ru/20250609/moskva-2021763432.html
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
В Москве в воскресенье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с

Москвичей предупредили о шквалистом ветре с порывами до 25 м/с в воскресенье

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым ветром в воскресенье, скорость которого в порывах может достигать 25 метров в секунду.
"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
"В отдельных районах города сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра. Будьте предельно внимательными на улице, при возможности просим воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - добавили позднее в ведомстве.
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