https://ria.ru/20250608/moskva-2021765527.html

В Москве в воскресенье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с

В Москве в воскресенье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве в воскресенье ожидается шквалистый ветер с порывами до 25 м/с

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым ветром в воскресенье, скорость которого в порывах может достигать 25... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-08T13:36:00+03:00

2025-06-08T13:36:00+03:00

2025-06-09T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о грозе со шквалистым ветром в воскресенье, скорость которого в порывах может достигать 25 метров в секунду. "По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. "В отдельных районах города сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра. Будьте предельно внимательными на улице, при возможности просим воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - добавили позднее в ведомстве.

https://ria.ru/20250609/moskva-2021763432.html

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