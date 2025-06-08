https://ria.ru/20250608/moskva-2021627184.html

В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град

В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град - РИА Новости, 08.06.2025

В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град

Сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в ближайшие часы в Москве, возможны смерчи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T14:12:00+03:00

2025-06-08T14:12:00+03:00

2025-06-08T14:12:00+03:00

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951121052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06005c0eb05afbba4bd9c5c4a1ad9b24.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в ближайшие часы в Москве, возможны смерчи, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21 ч 08 июня местами по Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей", - говорится в сообщении. МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода