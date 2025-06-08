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В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град
В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град - РИА Новости, 08.06.2025
В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град
Сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в ближайшие часы в Москве, возможны смерчи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:12:00+03:00
2025-06-08T14:12:00+03:00
2025-06-08T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в ближайшие часы в Москве, возможны смерчи, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21 ч 08 июня местами по Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей", - говорится в сообщении. МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град
МЧС: в Москве в воскресенье ожидаются ливни, гроза, град и шквалистый ветер