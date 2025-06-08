Рейтинг@Mail.ru
В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/moskva-2021627184.html
В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град
В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град - РИА Новости, 08.06.2025
В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град
Сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в ближайшие часы в Москве, возможны смерчи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:12:00+03:00
2025-06-08T14:12:00+03:00
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951121052_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06005c0eb05afbba4bd9c5c4a1ad9b24.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в ближайшие часы в Москве, возможны смерчи, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21 ч 08 июня местами по Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей", - говорится в сообщении. МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951121052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7472e52cdddf457dd816f8e15c5531b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град

МЧС: в Москве в воскресенье ожидаются ливни, гроза, град и шквалистый ветер

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Люди во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в ближайшие часы в Москве, возможны смерчи, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21 ч 08 июня местами по Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей", - говорится в сообщении.
МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Вильфанд предупредил об особенностях погоды в июне
1 июня, 02:06
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала