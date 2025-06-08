https://ria.ru/20250608/mishustin-2021596752.html

Мишустин поздравил россиян с Днем социального работника

Мишустин поздравил россиян с Днем социального работника - РИА Новости, 08.06.2025

Мишустин поздравил россиян с Днем социального работника

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил социальных работников России с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T09:37:00+03:00

2025-06-08T09:37:00+03:00

2025-06-08T09:37:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

день социального работника

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил социальных работников России с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Восьмого июня отмечается профессиональный праздник – День социального работника. "Уважаемые друзья! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. День социального работника – еще один повод выразить признательность и глубокую благодарность тем, кто оказывает помощь оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пенсионерам, людям с ограничениями по здоровью, семьям с детьми и всем нуждающимся в защите, особом внимании и заботе", - говорится в телеграмме. Премьер отметил, что самоотверженный труд соцработников требует не только высокого уровня компетенции, ответственности и выдержки, но и чуткости, умения сострадать. От их вовлеченности и неравнодушия, по его словам, зависят жизнь и благополучие тысяч людей. Мишустин также подчеркнул, что правительство продолжает системную работу по повышению качества социального обслуживания граждан. Ежегодно расширяются адресные меры поддержки, модернизируются специализированные учреждения, внедряются технологии, использование которых позволяет повысить доступность и качество предоставляемых услуг. "Эти масштабные задачи невозможно решить без квалифицированных, преданных своему призванию профессионалов – таких, как вы. Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашем важном и востребованном деле", - добавил он.

https://ria.ru/20250608/putin-2021595689.html

https://ria.ru/20240818/mishustin-1966869815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, день социального работника