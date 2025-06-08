https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609926.html

Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных

Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных - РИА Новости, 08.06.2025

Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных

Российская сторона готова вернуть Украине более 6 тысяч тел военных, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:14:00+03:00

2025-06-08T11:14:00+03:00

2025-06-08T11:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Российская сторона готова вернуть Украине более 6 тысяч тел военных, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась."Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6 тысяч тел", - сказал Зорин журналистам.

https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина