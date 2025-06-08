https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609926.html
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных - РИА Новости, 08.06.2025
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных
Российская сторона готова вернуть Украине более 6 тысяч тел военных, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:14:00+03:00
2025-06-08T11:14:00+03:00
2025-06-08T11:30:00+03:00
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Российская сторона готова вернуть Украине более 6 тысяч тел военных, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась."Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6 тысяч тел", - сказал Зорин журналистам.
https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных
Минобороны: Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных ВСУ