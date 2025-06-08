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Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных - РИА Новости, 08.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 08.06.2025 (обновлено: 11:30 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/minoborony-2021609926.html
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных - РИА Новости, 08.06.2025
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных
Российская сторона готова вернуть Украине более 6 тысяч тел военных, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:14:00+03:00
2025-06-08T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Российская сторона готова вернуть Украине более 6 тысяч тел военных, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась."Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6 тысяч тел", - сказал Зорин журналистам.
https://ria.ru/20250608/tela-2021610211.html
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных

Минобороны: Россия готова вернуть Украине более шести тысяч тел военных ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижераторы с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижераторы с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижераторы с 1212 телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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БРЯНСКАЯ ОБЛ., 8 июн - РИА Новости. Российская сторона готова вернуть Украине более 6 тысяч тел военных, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
Ранее Зорин сообщил, что Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась.
"Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6 тысяч тел", - сказал Зорин журналистам.
Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами военных ВСУ под Брянском - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
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Вчера, 11:15
 
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