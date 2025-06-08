https://ria.ru/20250608/minoborony-2021586139.html
FPV-дроны "Центра" сорвали ротацию и уничтожили бронемашину ВСУ
FPV-дроны "Центра" сорвали ротацию и уничтожили бронемашину ВСУ - РИА Новости, 08.06.2025
FPV-дроны "Центра" сорвали ротацию и уничтожили бронемашину ВСУ
Министерство обороны РФ опубликовало кадры ударов оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр", в ходе которых была... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T05:06:00+03:00
2025-06-08T05:06:00+03:00
2025-06-08T05:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры ударов оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр", в ходе которых была сорвана ротация и уничтожена бронемашина ВСУ на красноармейском направлении. "Военнослужащие расчётов БПЛА соединения специального назначения группировки войск "Центр" сорвали ротацию личного состава ВСУ на боевых позициях на красноармейском направлении зоны проведения СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что бронемашина ВСУ была атакована во время движения. Первый удар дрона вывел ее из строя, а следующие дроны полностью уничтожили машину. Кроме того, ликвидирован экипаж броневика, который пытался отступить от места уничтожения бронемашины.
https://ria.ru/20250608/spetsoperatsiya-2021586002.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
FPV-дроны "Центра" сорвали ротацию и уничтожили бронемашину ВСУ
Минобороны: расчеты дронов "Центра" сорвали ротацию и уничтожили бронемашину ВСУ