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В Дагестане потушили пожар на базе отдыха - РИА Новости, 08.06.2025
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15:02 08.06.2025 (обновлено: 17:33 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021632282.html
В Дагестане потушили пожар на базе отдыха
В Дагестане потушили пожар на базе отдыха - РИА Новости, 08.06.2025
В Дагестане потушили пожар на базе отдыха
Пожар в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы полностью потушен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:02:00+03:00
2025-06-08T17:33:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы полностью потушен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В воскресенье на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 загорелась кровля нефункционирующего двухэтажного здания. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. "Пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250608/melitopol-2021617547.html
махачкала
россия
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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане потушили пожар на базе отдыха

На окраине Махачкалы полностью потушили пожар на базе отдыха

© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramПожар на территории базы отдыха в Махачкале
Пожар на территории базы отдыха в Махачкале - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Пожар на территории базы отдыха в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы полностью потушен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
В воскресенье на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 загорелась кровля нефункционирующего двухэтажного здания. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.
"Пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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