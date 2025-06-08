https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021632282.html

В Дагестане потушили пожар на базе отдыха

В Дагестане потушили пожар на базе отдыха - РИА Новости, 08.06.2025

В Дагестане потушили пожар на базе отдыха

Пожар в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы полностью потушен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:02:00+03:00

2025-06-08T15:02:00+03:00

2025-06-08T17:33:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы полностью потушен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В воскресенье на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 загорелась кровля нефункционирующего двухэтажного здания. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. "Пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250608/melitopol-2021617547.html

махачкала

россия

республика дагестан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)