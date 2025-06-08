https://ria.ru/20250608/mahachkala-2021632282.html
В Дагестане потушили пожар на базе отдыха
В Дагестане потушили пожар на базе отдыха - РИА Новости, 08.06.2025
В Дагестане потушили пожар на базе отдыха
Пожар в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы полностью потушен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:02:00+03:00
2025-06-08T15:02:00+03:00
2025-06-08T17:33:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании на территории базы отдыха на окраине Махачкалы полностью потушен, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. В воскресенье на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 загорелась кровля нефункционирующего двухэтажного здания. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. "Пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250608/melitopol-2021617547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане потушили пожар на базе отдыха
На окраине Махачкалы полностью потушили пожар на базе отдыха