https://ria.ru/20250608/liksutov-2021560661.html
Ликсутов: спортобъект построили на западе Москвы по инвесткредиту
Ликсутов: спортобъект построили на западе Москвы по инвесткредиту - РИА Новости, 08.06.2025
Ликсутов: спортобъект построили на западе Москвы по инвесткредиту
Комплексная спортивная инфраструктура появилась в районе Тропарево-Никулино благодаря городской поддержке, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T12:13:00+03:00
2025-06-08T12:13:00+03:00
2025-06-08T12:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Комплексная спортивная инфраструктура появилась в районе Тропарево-Никулино благодаря городской поддержке, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В соответствии с распоряжением Сергея Собянина город предоставляет инвесторам, развивающим спортивную инфраструктуру столицы, льготные инвестиционные кредиты. Эта мера поддержки позволяет привлечь до 500 миллионов рублей под 3% годовых на срок до трех лет. Например, такой инвестиционный кредит был получен для строительства спортивного комплекса с футбольными полями и теннисными кортами на улице Академика Анохина, при этом МФППиП (Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства – ред.) взял на себя основную часть затрат на уплату процентов. Здание размещается в рамках отраслевой схемы, утвержденной Москомспортом", - сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.Заммэра подчеркнул, что это уже 12-й спортивный объект, построенный в Москве, который успешно функционирует благодаря помощи фонда.В построенном спортобъекте оборудовано два крытых футбольных поля, одно открытое футбольное поле, четыре крытых теннисных корта, зал для йоги и открытый корт для падел-тенниса."С июля 2024 года благодаря поддержке города для строительства некапитальных спортивных объектов инвесторы привлекли уже свыше 2 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на создание физкультурно-оздоровительных комплексов с крытыми катками, а также появятся объекты для занятий теннисом и крытые футбольные площадки", – рассказал министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляется необходимая сумма.
https://ria.ru/20250607/liksutov-2021508726.html
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: спортобъект построили на западе Москвы по инвесткредиту
Заммэра Ликсутов: спортобъект построили на западе Москвы по инвесткредиту
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Комплексная спортивная инфраструктура появилась в районе Тропарево-Никулино благодаря городской поддержке, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В соответствии с распоряжением Сергея Собянина город предоставляет инвесторам, развивающим спортивную инфраструктуру столицы, льготные инвестиционные кредиты. Эта мера поддержки позволяет привлечь до 500 миллионов рублей под 3% годовых на срок до трех лет. Например, такой инвестиционный кредит был получен для строительства спортивного комплекса с футбольными полями и теннисными кортами на улице Академика Анохина, при этом МФППиП (Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства – ред.) взял на себя основную часть затрат на уплату процентов. Здание размещается в рамках отраслевой схемы, утвержденной Москомспортом", - сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.
Заммэра подчеркнул, что это уже 12-й спортивный объект, построенный в Москве, который успешно функционирует благодаря помощи фонда.
В построенном спортобъекте оборудовано два крытых футбольных поля, одно открытое футбольное поле, четыре крытых теннисных корта, зал для йоги и открытый корт для падел-тенниса.
"С июля 2024 года благодаря поддержке города для строительства некапитальных спортивных объектов инвесторы привлекли уже свыше 2 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на создание физкультурно-оздоровительных комплексов с крытыми катками, а также появятся объекты для занятий теннисом и крытые футбольные площадки", – рассказал министр правительства столицы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляется необходимая сумма.