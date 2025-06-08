В Кувейте благополучно приземлился самолет после ложного сообщения о бомбе
Власти Кувейта задержали отправителя ложного сообщения о бомбе на борту Gulf Air
© YASSER AL-ZAYYAT / AFP Кувейт
© YASSER AL-ZAYYAT / AFP
Кувейт. Архивное фото
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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Ложное сообщение о бомбе на борту самолета бахрейнской авиакомпании Gulf Air поступило властям Кувейта, его отправитель задержан, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту кувейтской столицы, сообщило управление гражданской авиации страны.
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"В воскресенье, 8 июня, во время регулярного рейса Gulf Air GF213, направлявшегося в Государство Кувейт, поступило сообщение о бомбе на борту самолета", - говорится в сообщении управления.
Отмечается, что кувейтские компетентные органы отреагировали на информацию о бомбе, самолет благополучно приземлился, все пассажиры были из него эвакуированы.
"После всех процедур было подтверждено, что на борту самолета нет какой-либо бомбы… Лицо, ответственное за это сообщение, было задержано, в отношении него были приняты меры", - подчеркнуло управление, добавив, что авиасообщение в международном аэропорту Кувейта не было нарушено.
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