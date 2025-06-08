https://ria.ru/20250608/kuvejt-2021649612.html

В Кувейте благополучно приземлился самолет после ложного сообщения о бомбе

В Кувейте благополучно приземлился самолет после ложного сообщения о бомбе - РИА Новости, 08.06.2025

В Кувейте благополучно приземлился самолет после ложного сообщения о бомбе

Ложное сообщение о бомбе на борту самолета бахрейнской авиакомпании Gulf Air поступило властям Кувейта, его отправитель задержан, воздушное судно благополучно... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T17:14:00+03:00

2025-06-08T17:14:00+03:00

2025-06-08T17:14:00+03:00

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КАИР, 8 июн - РИА Новости. Ложное сообщение о бомбе на борту самолета бахрейнской авиакомпании Gulf Air поступило властям Кувейта, его отправитель задержан, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту кувейтской столицы, сообщило управление гражданской авиации страны. "В воскресенье, 8 июня, во время регулярного рейса Gulf Air GF213, направлявшегося в Государство Кувейт, поступило сообщение о бомбе на борту самолета", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что кувейтские компетентные органы отреагировали на информацию о бомбе, самолет благополучно приземлился, все пассажиры были из него эвакуированы. "После всех процедур было подтверждено, что на борту самолета нет какой-либо бомбы… Лицо, ответственное за это сообщение, было задержано, в отношении него были приняты меры", - подчеркнуло управление, добавив, что авиасообщение в международном аэропорту Кувейта не было нарушено.

https://ria.ru/20241020/bomby-1979000430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кувейт