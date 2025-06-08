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Пушилин рассказал о финансировании восстановления электроснабжения Курахово
Пушилин рассказал о финансировании восстановления электроснабжения Курахово - РИА Новости, 08.06.2025
Пушилин рассказал о финансировании восстановления электроснабжения Курахово
Порядка 2 миллиардов рублей выделят на восстановление электроснабжения Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:28:00+03:00
2025-06-08T22:28:00+03:00
2025-06-08T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецк
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Порядка 2 миллиардов рублей выделят на восстановление электроснабжения Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "И уже сейчас практически решен вопрос: источники финансирования, откуда мы будем задействовать средства для обеспечения электроэнергией Курахово и этого направления. Там достаточно серьезные суммы - там порядка 2 миллиардов (рублей - ред.) планируется выделить на восстановление энергетики по этому направлению", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
https://ria.ru/20250605/dnr-2021134812.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о финансировании восстановления электроснабжения Курахово
Пушилин: около двух миллиардов рублей выделят на электроснабжение Курахово в ДНР