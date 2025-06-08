https://ria.ru/20250608/kurakhovo-2021678438.html

Пушилин рассказал о финансировании восстановления электроснабжения Курахово

Пушилин рассказал о финансировании восстановления электроснабжения Курахово - РИА Новости, 08.06.2025

Пушилин рассказал о финансировании восстановления электроснабжения Курахово

Порядка 2 миллиардов рублей выделят на восстановление электроснабжения Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T22:28:00+03:00

2025-06-08T22:28:00+03:00

2025-06-08T22:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курахово

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донецк

денис пушилин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Порядка 2 миллиардов рублей выделят на восстановление электроснабжения Курахово в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "И уже сейчас практически решен вопрос: источники финансирования, откуда мы будем задействовать средства для обеспечения электроэнергией Курахово и этого направления. Там достаточно серьезные суммы - там порядка 2 миллиардов (рублей - ред.) планируется выделить на восстановление энергетики по этому направлению", - сказал Пушилин в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://ria.ru/20250605/dnr-2021134812.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин