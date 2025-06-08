https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021583756.html
СМИ: состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения критическое
СМИ: состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения критическое - РИА Новости, 08.06.2025
СМИ: состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения критическое
Колумбийский сенатор Мигель Урибе, планировавший участвовать в выборах президента, находится в критическом состоянии после нападения, сообщило Bluradio со... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T04:00:00+03:00
2025-06-08T04:00:00+03:00
2025-06-08T04:00:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Колумбийский сенатор Мигель Урибе, планировавший участвовать в выборах президента, находится в критическом состоянии после нападения, сообщило Bluradio со ссылкой на источники. Сенатор получил ранение в зону головы или шеи. "Его состояние здоровья критическое", - отметило СМИ. Вечером в субботу неизвестный выстрелил в сенатора во время публичного выступления. Администрация президента призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование произошедшего и выявить ответственных. Полиция задержала нападавшего. Он был ранен охранниками Урибе.
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в мире, колумбия
СМИ: состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения критическое
Bluradio: состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения критическое