https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021583756.html

СМИ: состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения критическое

СМИ: состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения критическое - РИА Новости, 08.06.2025

СМИ: состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения критическое

Колумбийский сенатор Мигель Урибе, планировавший участвовать в выборах президента, находится в критическом состоянии после нападения, сообщило Bluradio со... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T04:00:00+03:00

2025-06-08T04:00:00+03:00

2025-06-08T04:00:00+03:00

в мире

колумбия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_4:0:4000:2248_1920x0_80_0_0_f21027b7a0d9beff24aa3953826cc756.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Колумбийский сенатор Мигель Урибе, планировавший участвовать в выборах президента, находится в критическом состоянии после нападения, сообщило Bluradio со ссылкой на источники. Сенатор получил ранение в зону головы или шеи. "Его состояние здоровья критическое", - отметило СМИ. Вечером в субботу неизвестный выстрелил в сенатора во время публичного выступления. Администрация президента призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование произошедшего и выявить ответственных. Полиция задержала нападавшего. Он был ранен охранниками Урибе.

https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021581980.html

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колумбия