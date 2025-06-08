https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021582588.html

Стрелявшего в кандидата в президенты Колумбии задержали

Стрелявшего в кандидата в президенты Колумбии задержали - РИА Новости, 08.06.2025

Стрелявшего в кандидата в президенты Колумбии задержали

Задержан стрелявший в колумбийского сенатора Мигеля Урибе, планировавшего участвовать в выборах президента, сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан. РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T03:29:00+03:00

2025-06-08T03:29:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Задержан стрелявший в колумбийского сенатора Мигеля Урибе, планировавшего участвовать в выборах президента, сообщил мэр Боготы Карлос Фернандо Галан."Сенатор Мигель Урибе находится в больнице после нападения... Человек, стрелявший в него, пойман", - написал мэр в соцсети X.Вечером в субботу неизвестный выстрелил в сенатора во время публичного выступления. Администрация президента призвала компетентные органы незамедлительно начать расследование произошедшего и выявить ответственных.

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