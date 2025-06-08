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В Колумбии выясняют, кто мог быть вовлечен в нападение на сенатора - РИА Новости, 08.06.2025
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04:27 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/kolumbija-2021584396.html
В Колумбии выясняют, кто мог быть вовлечен в нападение на сенатора
В Колумбии выясняют, кто мог быть вовлечен в нападение на сенатора - РИА Новости, 08.06.2025
В Колумбии выясняют, кто мог быть вовлечен в нападение на сенатора
Власти Колумбии выясняют, кто ещё мог быть вовлечен в нападение на сенатора Мигеля Урибе, помимо задержанного, сообщил министр обороны Педро Арнульфо Санчес. РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T04:27:00+03:00
2025-06-08T04:27:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Власти Колумбии выясняют, кто ещё мог быть вовлечен в нападение на сенатора Мигеля Урибе, помимо задержанного, сообщил министр обороны Педро Арнульфо Санчес. "Один из предполагаемых нападавших уже находится под стражей. Мы проверяем, есть ли ещё замешанные (в нападении - ред)", - написал министр в соцсети X. Он сообщил, что некоторое время назад побывал в больнице, где находится Урибе. При этом министр воздержался от комментариев о его состоянии. Bluradio со ссылкой на источники ранее сообщило, что Урибе, планировавший участвовать в выборах президента, находится в критическом состоянии после нападения. Сенатор получил огнестрельное ранение в зону головы или шеи во время публичного выступления в Боготе в субботу вечером.
https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021581980.html
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в мире, колумбия, богота
В мире, Колумбия, Богота
В Колумбии выясняют, кто мог быть вовлечен в нападение на сенатора

Власти Колумбии выясняют, кто мог быть вовлечен в нападение на сенатора Урибе

© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Власти Колумбии выясняют, кто ещё мог быть вовлечен в нападение на сенатора Мигеля Урибе, помимо задержанного, сообщил министр обороны Педро Арнульфо Санчес.
"Один из предполагаемых нападавших уже находится под стражей. Мы проверяем, есть ли ещё замешанные (в нападении - ред)", - написал министр в соцсети X.
Он сообщил, что некоторое время назад побывал в больнице, где находится Урибе. При этом министр воздержался от комментариев о его состоянии.
Bluradio со ссылкой на источники ранее сообщило, что Урибе, планировавший участвовать в выборах президента, находится в критическом состоянии после нападения. Сенатор получил огнестрельное ранение в зону головы или шеи во время публичного выступления в Боготе в субботу вечером.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Министр обороны Колумбии проведет совещание после нападения на сенатора
03:11
 
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