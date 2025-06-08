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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 08.06.2025
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13:30 08.06.2025 (обновлено: 13:43 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/kholod-2021623106.html
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 08.06.2025
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Предстоящая неделя в Московском регионе ожидается гораздо холоднее уходящей - со средней температурой на 1-2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предстоящая неделя в Московском регионе ожидается гораздо холоднее уходящей - со средней температурой на 1-2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Предстоящая неделя в столичном регионе ожидается гораздо более холодной, чем неделя уходящая. Если в течение нынешней недели температура в среднем опережала климатическую норму на три градуса, то неделя новая пройдет при отрицательной температурной аномалии в 1-2 градуса", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что неделя начнется с влияния холодного атмосферного фронта, который принесет в Москву и окрестности новую порцию ливневых дождей с грозами и порывистым ветром."Однако в понедельник пока будет еще тепло - плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве и плюс 26 - плюс 31 в Подмосковье. Во вторник довольно резко похолодает, регион окажется под влиянием отрога скандинавского антициклона. Облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся, а дневная температура будет в пределах плюс 20 - плюс 22 градусов", - уточнил Леус.Он добавил, что в среду в столичном регионе местами пройдут небольшие дожди, а дневная температура будет около плюс 20 градусов.
https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html
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Москва, Погода
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Предстоящая неделя в московском регионе ожидается на два градуса ниже нормы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Предстоящая неделя в Московском регионе ожидается гораздо холоднее уходящей - со средней температурой на 1-2 градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Предстоящая неделя в столичном регионе ожидается гораздо более холодной, чем неделя уходящая. Если в течение нынешней недели температура в среднем опережала климатическую норму на три градуса, то неделя новая пройдет при отрицательной температурной аномалии в 1-2 градуса", - рассказал Леус.
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Синоптик отметил, что неделя начнется с влияния холодного атмосферного фронта, который принесет в Москву и окрестности новую порцию ливневых дождей с грозами и порывистым ветром.
"Однако в понедельник пока будет еще тепло - плюс 27 - плюс 29 градусов в Москве и плюс 26 - плюс 31 в Подмосковье. Во вторник довольно резко похолодает, регион окажется под влиянием отрога скандинавского антициклона. Облаков в небе станет меньше, дожди прекратятся, а дневная температура будет в пределах плюс 20 - плюс 22 градусов", - уточнил Леус.
Он добавил, что в среду в столичном регионе местами пройдут небольшие дожди, а дневная температура будет около плюс 20 градусов.
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