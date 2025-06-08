https://ria.ru/20250608/istoriya-2021580774.html

Школьники 5-7-х классов перейдут на новую программу по истории

Школьники 5-7-х классов перейдут на новую программу по истории - РИА Новости, 08.06.2025

Школьники 5-7-х классов перейдут на новую программу по истории

Российские школьники, которые обучаются в 5-7-ом классах, с 1 сентября 2025 года переходят на новую программу по истории, часы на изучение данного предмета... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T02:34:00+03:00

2025-06-08T02:34:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские школьники, которые обучаются в 5-7-ом классах, с 1 сентября 2025 года переходят на новую программу по истории, часы на изучение данного предмета будут увеличены, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. "С 1 сентября 2025 года 5–7 классы переходят на новую программу по истории и изучают ее в объеме 3 часа в неделю, ранее было 2 часа в неделю", - рассказал агентству руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, комментируя нововведение. Он добавил, что в пятом классе у школьников добавляется курс "История нашего края", на его изучение выделен один час в неделю, всего - 34 часа. Кроме того, для 6-7-х классов курс "Всеобщая история" будет увеличен на пять часов, курс "История России" - на 12 часов, также добавлен новый курс "История нашего края" в объеме 17 часов. По словам Костенко, 8-11-ые классы продолжат изучать историю по прежней программе - два часа в неделю. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что переход на новые программы будет происходить постепенно.

https://ria.ru/20250606/rosobrnadzor-2021289128.html

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