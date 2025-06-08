https://ria.ru/20250608/elektrosnabzhenie-2021676296.html
В Запорожской области восстановили нарушенное обстрелами электроснабжение
В Запорожской области восстановили нарушенное обстрелами электроснабжение - РИА Новости, 08.06.2025
В Запорожской области восстановили нарушенное обстрелами электроснабжение
Электроснабжение Запорожской области, нарушенное в результате обстрелов ВСУ, полностью восстановлено, сообщает министерство энергетики региона в своем... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T22:05:00+03:00
2025-06-08T22:05:00+03:00
2025-06-08T22:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области, нарушенное в результате обстрелов ВСУ, полностью восстановлено, сообщает министерство энергетики региона в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Мелитополь, шесть округов региона и часть города-спутника ЗАЭС Энергодара обесточены из-за атак ВСУ, идут ремонтные работы."Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории нашей области", - говорится в сообщении.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины
В Запорожской области восстановили нарушенное обстрелами электроснабжение
В Запорожской области восстановили нарушенное обстрелами ВСУ электроснабжение