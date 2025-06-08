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Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами - РИА Новости, 08.06.2025
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15:59 08.06.2025 (обновлено: 16:05 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/elektroshokery-2021640611.html
Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами
Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами - РИА Новости, 08.06.2025
Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами
Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:59:00+03:00
2025-06-08T16:05:00+03:00
в мире
германия
александр добриндт
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost. "Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он. По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи". "Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он. На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.
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в мире, германия, александр добриндт
В мире, Германия, Александр Добриндт
Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами

Глава МВД Германии Добриндт намерен вооружить полицейских электрошокерами

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost.
«
"Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он.
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По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи".
«
"Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он.
На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.
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В миреГерманияАлександр Добриндт
 
 
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