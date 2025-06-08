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Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами
Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами - РИА Новости, 08.06.2025
Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами
Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T15:59:00+03:00
2025-06-08T15:59:00+03:00
2025-06-08T16:05:00+03:00
в мире
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александр добриндт
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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost. "Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он. По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи". "Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он. На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, александр добриндт
В мире, Германия, Александр Добриндт
Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами
Глава МВД Германии Добриндт намерен вооружить полицейских электрошокерами