https://ria.ru/20250608/elektroshokery-2021640611.html

Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами

Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами - РИА Новости, 08.06.2025

Немецких полицейских хотят вооружить стреляющими электрошокерами

Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T15:59:00+03:00

2025-06-08T15:59:00+03:00

2025-06-08T16:05:00+03:00

в мире

германия

александр добриндт

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БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Глава МВД Германии Александр Добриндт намерен вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами, чтобы эффективнее бороться с вооруженными колюще-режащим оружием преступниками, заявил министр в интервью газете Berliner Morgenpost. "Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году", - сказал он. По словам Добриндта, полиция должна "эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием, таким как ножи". "Применение тазера — это подходящее средство, чтобы ответить на возросшую угрозу для полиции в общественных местах", - добавил он. На текущий момент полиция оснащена тазерами лишь в отдельных федеральных землях. В Германии в последнее время участились атаки с применением ножей.

https://ria.ru/20250524/gamburg-2018900462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, александр добриндт