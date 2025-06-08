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Ефимов: в трех округах Москвы в рамках КРТ построят ЖК и соцобъекты
Ефимов: в трех округах Москвы в рамках КРТ построят ЖК и соцобъекты - РИА Новости, 08.06.2025
Ефимов: в трех округах Москвы в рамках КРТ построят ЖК и соцобъекты
В трех округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появятся несколько новых жилых домов и социальных учреждений, рассказал заммэра... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T14:12:00+03:00
2025-06-08T14:12:00+03:00
2025-06-08T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В трех округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появятся несколько новых жилых домов и социальных учреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Строительство будет вестись на шести площадках КРТ, расположенных на юго-западе, востоке и севере Москвы, а именно в Черемушках, Соколиной Горе, Ивановском, Войковском и Гагаринском районах."На участках общей площадью более 33 гектаров планируется строительство 15 современных комфортных жилых зданий общей площадью 535 тысяч квадратных метров. В них будут нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения на первых этажах, а также подземные паркинги. Площадь квартир всех домов составит около 300 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Помимо жилых объектов, как уточнил замглавы города, еще планируется возведение учебного учреждения и двух спортивных комплексов.В пресс-службе градкомплекса отметили, что самым большим участком КРТ будет территория бывшей промзоны в районе Соколиная Гора. Там возведут семь новостроек, несколько образовательных объектов и культурно-досуговый центр.
https://ria.ru/20250607/efimov-2021392947.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в трех округах Москвы в рамках КРТ построят ЖК и соцобъекты
Ефимов: в Москве на площадках КРТ построят 15 ЖК и соцучреждения
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. В трех округах Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) появятся несколько новых жилых домов и социальных учреждений, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Строительство будет вестись на шести площадках КРТ, расположенных на юго-западе, востоке и севере Москвы, а именно в Черемушках, Соколиной Горе, Ивановском, Войковском и Гагаринском районах.
"На участках общей площадью более 33 гектаров планируется строительство 15 современных комфортных жилых зданий общей площадью 535 тысяч квадратных метров. В них будут нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения на первых этажах, а также подземные паркинги. Площадь квартир всех домов составит около 300 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Помимо жилых объектов, как уточнил замглавы города, еще планируется возведение учебного учреждения и двух спортивных комплексов.
В пресс-службе градкомплекса отметили, что самым большим участком КРТ будет территория бывшей промзоны в районе Соколиная Гора. Там возведут семь новостроек, несколько образовательных объектов и культурно-досуговый центр.