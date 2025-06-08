Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 08.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 08.06.2025 (обновлено: 12:09 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/dnepr-2021613223.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 08.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 95 боевиков ВСУ, бронемашину Iveco итальянского производства, 155-миллиметровую... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T11:40:00+03:00
2025-06-08T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_06e9ff61212d73be5b49fc1b45e82645.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 95 боевиков ВСУ, бронемашину Iveco итальянского производства, 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационную станцию RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степовое, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Орехов Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину Iveco итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974397985_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_5eceb5e1980e77b2ee49295de456f62a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

ВСУ потеряли до 95 военных и склад боеприпасов в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 95 боевиков ВСУ, бронемашину Iveco итальянского производства, 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационную станцию RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степовое, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Орехов Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину Iveco итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
"Отключить Украину". СМИ раскрыли, почему поссорились Маск и Трамп
Вчера, 11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала