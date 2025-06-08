https://ria.ru/20250608/dnepr-2021613223.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 08.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 95 боевиков ВСУ, бронемашину Iveco итальянского производства, 155-миллиметровую... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T11:40:00+03:00

2025-06-08T11:40:00+03:00

2025-06-08T12:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 95 боевиков ВСУ, бронемашину Iveco итальянского производства, 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационную станцию RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степовое, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Орехов Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину Iveco итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250608/tramp-2021610960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , вооруженные силы украины