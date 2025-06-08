Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 95 военных и склад боеприпасов в зоне ответственности "Днепра"
Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 95 боевиков ВСУ, бронемашину Iveco итальянского производства, 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационную станцию RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степовое, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Орехов Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину Iveco итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.