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Лидер Stop the War обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2025
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17:50 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/britanija-2021652571.html
Лидер Stop the War обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине
Лидер Stop the War обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине - РИА Новости, 08.06.2025
Лидер Stop the War обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине
Вооружение Лондоном Украины только затягивает конфликт и усугубляет страдания украинского народа, заявил РИА Новости заместитель председателя британской... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T17:50:00+03:00
2025-06-08T17:50:00+03:00
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ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Вооружение Лондоном Украины только затягивает конфликт и усугубляет страдания украинского народа, заявил РИА Новости заместитель председателя британской антивоенной коалиции активистов Stop the War (Остановим войну) Крис Найнхэм. В субботу тысячи человек вышли на демонстрацию в Лондоне против сокращений государственных расходов, реформы социальной политики и вовлечения страны в войны за рубежом. Члены и руководители коалиции "Остановим войну" присутствовали на марше в значительном количестве с плакатами "Остановите войну, а не сокращайте льготы". "Мы против стремления лейбористского правительства к войне. Мы против того факта, что оно продолжает вооружать Израиль в разгар абсолютно чудовищного геноцида. Мы против того, что они вооружают Украину, что может привести только к затягиванию войны, к страданиям народа Украины, который стал главной жертвой конфликта", - сказал Найнхэм. Он подчеркнул, что вместо наращивания расходов на оборону средства нужно направлять на социальное обеспечение. "Сегодняшняя демонстрация, помимо всего прочего, подчеркивает, что каждый пенни, потраченный на вооружение Украины, каждый пенни, потраченный на вооружение Израиля, - это пенни, которые не потратили на восстановление разрушающихся школ, на систему здравоохранения, которая находится в кризисе, на систему социального обеспечения, которая в упадке", - добавил Найнхэм. По мнению антивоенного активиста, британский премьер-министр Кир Стармер является одним из "наиболее активно стремящихся к продолжению войны" европейских лидеров, а действия Лондона, вероятно, усугубит гонку вооружение в Европе и по всему миру. В январе британское правительство сообщило, что общий объем военной помощи Украине со стороны Великобритании составит в 2025 году рекордные 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5,5 миллиарда долларов). Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250608/starmer-2021636588.html
https://ria.ru/20250607/ukraina-2021556386.html
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в мире, украина, лондон, израиль, кир стармер, сергей лавров
В мире, Украина, Лондон, Израиль, Кир Стармер, Сергей Лавров
Лидер Stop the War обвинил Лондон в затягивании конфликта на Украине

Лидер Stop the War Найнхэм: вооружение Украины Великобританией затягивает войну

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Вооружение Лондоном Украины только затягивает конфликт и усугубляет страдания украинского народа, заявил РИА Новости заместитель председателя британской антивоенной коалиции активистов Stop the War (Остановим войну) Крис Найнхэм.
В субботу тысячи человек вышли на демонстрацию в Лондоне против сокращений государственных расходов, реформы социальной политики и вовлечения страны в войны за рубежом. Члены и руководители коалиции "Остановим войну" присутствовали на марше в значительном количестве с плакатами "Остановите войну, а не сокращайте льготы".
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"Мы против стремления лейбористского правительства к войне. Мы против того факта, что оно продолжает вооружать Израиль в разгар абсолютно чудовищного геноцида. Мы против того, что они вооружают Украину, что может привести только к затягиванию войны, к страданиям народа Украины, который стал главной жертвой конфликта", - сказал Найнхэм.
Он подчеркнул, что вместо наращивания расходов на оборону средства нужно направлять на социальное обеспечение.
"Сегодняшняя демонстрация, помимо всего прочего, подчеркивает, что каждый пенни, потраченный на вооружение Украины, каждый пенни, потраченный на вооружение Израиля, - это пенни, которые не потратили на восстановление разрушающихся школ, на систему здравоохранения, которая находится в кризисе, на систему социального обеспечения, которая в упадке", - добавил Найнхэм.
По мнению антивоенного активиста, британский премьер-министр Кир Стармер является одним из "наиболее активно стремящихся к продолжению войны" европейских лидеров, а действия Лондона, вероятно, усугубит гонку вооружение в Европе и по всему миру.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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