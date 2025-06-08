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Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России - РИА Новости, 08.06.2025
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10:33 08.06.2025 (обновлено: 10:34 08.06.2025)
https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021603222.html
Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России
Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России - РИА Новости, 08.06.2025
Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:33:00+03:00
2025-06-08T10:34:00+03:00
абхазия
россия
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц."Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.
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абхазия, россия, экономика
Абхазия, Россия, Экономика
Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России

Глава МИД Абхазии Барциц: страна заинтересована в российских инвестициях

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАбхазия
Абхазия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц.
"Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.
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