https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021603222.html
Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России
Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России - РИА Новости, 08.06.2025
Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России
Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T10:33:00+03:00
2025-06-08T10:33:00+03:00
2025-06-08T10:34:00+03:00
абхазия
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц."Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.
https://ria.ru/20250608/abkhaziey-2021586981.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, экономика
Абхазия, Россия, Экономика
Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России
Глава МИД Абхазии Барциц: страна заинтересована в российских инвестициях