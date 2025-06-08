https://ria.ru/20250608/abkhaziya-2021603222.html

Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России

Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России - РИА Новости, 08.06.2025

Глава МИД Абхазии заявил об интересе страны к инвестициям из России

Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег... РИА Новости, 08.06.2025

2025-06-08T10:33:00+03:00

2025-06-08T10:33:00+03:00

2025-06-08T10:34:00+03:00

абхазия

россия

экономика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Абхазия заинтересована в привлечении российских инвестиций при учете интересов отечественного бизнеса, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц."Российский бизнес традиционно присутствует в Абхазии, и мы заинтересованы в новых инвестициях, масштабных проектах. При этом учитываем интересы отечественного бизнеса и стремимся развивать средний класс, собственников, производителей", - сказал Барциц.

https://ria.ru/20250608/abkhaziey-2021586981.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, россия, экономика