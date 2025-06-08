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Абхазия продолжит участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью - РИА Новости, 08.06.2025
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01:59 08.06.2025
https://ria.ru/20250608/abhazija-2021580022.html
Абхазия продолжит участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью
Абхазия продолжит участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью - РИА Новости, 08.06.2025
Абхазия продолжит участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью
Абхазия будет и дальше участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью, пока что это единственный формат, в котором Сухум может донести свою позицию, заявил в... РИА Новости, 08.06.2025
2025-06-08T01:59:00+03:00
2025-06-08T01:59:00+03:00
абхазия
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Абхазия будет и дальше участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью, пока что это единственный формат, в котором Сухум может донести свою позицию, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц. "Мы и дальше будем при поддержке российских коллег участвовать в женевском формате. Это единственная площадка, где мы можем донести свою точку зрения, рассказать о своих подходах, требовать определенных действий. Этот формат важен, он нужен, и, как я уже сказал, является единственным на сегодняшний день", - сказал дипломат. В ответ на уточняющий вопрос о возможности переноса дискуссий в другую страну Барциц сообщил, что такая возможность рассматривается из-за необъективного подхода Швейцарии. "Мы рассматриваем такие возможности. Женевский формат важен, но подход Швейцарии часто односторонний и необъективный. Возможен перенос — гипотетически — в страну, которая будет объективна и устроит все стороны", - отметил глава МИД. Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп - по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.
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абхазия, закавказье, швейцария, евросоюз, оон, обсе
Абхазия, Закавказье, Швейцария, Евросоюз, ООН, ОБСЕ
Абхазия продолжит участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью

Глава МИД Барциц: Абхазия будет участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии
Флаги Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Абхазия будет и дальше участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью, пока что это единственный формат, в котором Сухум может донести свою позицию, заявил в интервью РИА Новости глава абхазского МИД Олег Барциц.
"Мы и дальше будем при поддержке российских коллег участвовать в женевском формате. Это единственная площадка, где мы можем донести свою точку зрения, рассказать о своих подходах, требовать определенных действий. Этот формат важен, он нужен, и, как я уже сказал, является единственным на сегодняшний день", - сказал дипломат.
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В ответ на уточняющий вопрос о возможности переноса дискуссий в другую страну Барциц сообщил, что такая возможность рассматривается из-за необъективного подхода Швейцарии.
"Мы рассматриваем такие возможности. Женевский формат важен, но подход Швейцарии часто односторонний и необъективный. Возможен перенос — гипотетически — в страну, которая будет объективна и устроит все стороны", - отметил глава МИД.
Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп - по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.
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АбхазияЗакавказьеШвейцарияЕвросоюзООНОБСЕ
 
 
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