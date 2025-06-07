https://ria.ru/20250607/voennoplennye-2021510028.html

Россия готова незамедлительно передать пленных Украине, заявил Мединский

Россия готова незамедлительно передать пленных Украине, заявил Мединский - РИА Новости, 07.06.2025

Россия готова незамедлительно передать пленных Украине, заявил Мединский

Россия готова незамедлительно передать Украине ее военнопленных в соответствии со списками, подготовленными по результатам договоренностей об обмене,... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:28:00+03:00

2025-06-07T14:28:00+03:00

2025-06-07T15:19:00+03:00

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украина

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия готова незамедлительно передать Украине ее военнопленных в соответствии со списками, подготовленными по результатам договоренностей об обмене, достигнутых в Стамбуле, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.По словам Мединского, по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле были подготовлены списки военнослужащих категории "раненые, тяжелобольные и молодые до 25 лет", которые подлежат обмену. В соответствии с договоренностями, это примерно по 1200 человек с каждой стороны."Мы готовы также передать (этих военнопленных - ред.) незамедлительно украинской стороне", - сообщил Мединский.Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военнослужащих ВСУ и обмен военнопленными, сообщил ранее Мединский. При этом российская сторона в соответствии со стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции.Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.

https://ria.ru/20250607/peregovory-2021504908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, в мире, вооруженные силы украины