https://ria.ru/20250607/voennoplennye-2021510028.html
Россия готова незамедлительно передать пленных Украине, заявил Мединский
Россия готова незамедлительно передать пленных Украине, заявил Мединский - РИА Новости, 07.06.2025
Россия готова незамедлительно передать пленных Украине, заявил Мединский
Россия готова незамедлительно передать Украине ее военнопленных в соответствии со списками, подготовленными по результатам договоренностей об обмене,... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:28:00+03:00
2025-06-07T14:28:00+03:00
2025-06-07T15:19:00+03:00
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стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия готова незамедлительно передать Украине ее военнопленных в соответствии со списками, подготовленными по результатам договоренностей об обмене, достигнутых в Стамбуле, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.По словам Мединского, по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле были подготовлены списки военнослужащих категории "раненые, тяжелобольные и молодые до 25 лет", которые подлежат обмену. В соответствии с договоренностями, это примерно по 1200 человек с каждой стороны."Мы готовы также передать (этих военнопленных - ред.) незамедлительно украинской стороне", - сообщил Мединский.Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел погибших военнослужащих ВСУ и обмен военнопленными, сообщил ранее Мединский. При этом российская сторона в соответствии со стамбульскими договорённостями 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции.Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, в мире, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, В мире, Вооруженные силы Украины
Россия готова незамедлительно передать пленных Украине, заявил Мединский
Мединский заявил, что РФ готова незамедлительно передать Украине военнопленных