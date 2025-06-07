https://ria.ru/20250607/trevoga-2021465465.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.06.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T06:57:00+03:00

2025-06-07T06:57:00+03:00

2025-06-07T06:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 14.31 мск, она длилась 16 часов 20 минут. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

https://ria.ru/20240808/bpla-1964800931.html

воронежская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность