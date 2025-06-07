https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021554165.html

Спецоперация, 7 июня: Киев перенес акцию по приему тел военных ВСУ

Спецоперация, 7 июня: Киев перенес акцию по приему тел военных ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Спецоперация, 7 июня: Киев перенес акцию по приему тел военных ВСУ

Украинские войска потеряли за сутки около 1465 военнослужащих, Киев перенес на неопределённый срок прием шести тысяч тел погибших военных ВСУ и обмен... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T19:57:00+03:00

2025-06-07T19:57:00+03:00

2025-06-07T19:57:00+03:00

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дональд трамп

вячеслав гладков

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки около 1465 военнослужащих, Киев перенес на неопределённый срок прием шести тысяч тел погибших военных ВСУ и обмен военнопленными, два человека ранены после атаки БПЛА в Белгородской области. ВСУ потеряли за сутки около 1465 поенныхУкраинские войска потеряли за сутки около 1465 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Ночью ВС РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ. Киев перенес акцию по приему тел военных ВСУ и обмену пленнымиРоссия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский ранее был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные". Обмен военнопленными между Россией и Украиной планировался по формуле "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, первая партия тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже доставлена в район обмена. ПВО ночью сбила 36 украинских дронов над регионами РоссииРоссийские силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских дронов над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона, сообщило Минобороны РФ. Два человека ранены из-за атаки дрона в Белгородской областиВодитель и пассажир микроавтобуса ранены в результате атаки беспилотника ВСУ в районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В районе посёлка Красный Пахарь Волоконовского района FPV-дрон атаковал микроавтобус. Ранены водитель и пассажир. Мужчин с баротравмами и множественными непроникающими осколочными ранениями грудной клетки бойцы подразделения "Орлан" доставили в Волоконовскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что после оказания необходимой помощи бригада медиков транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено, уточнил губернатор. В подполье заявили, что ВС РФ уничтожили в Харькове сотни военных ВСУУдарами по Харькову ночью уничтожены сотни военных ВСУ, нарушены ротация и поставки вооружения на фронт, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьков... Враг... понёс очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев сотни... Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт", - рассказал собеседник агентства, отметив, что удары также пришлись по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Ударами по Харькову в том числе уничтожены цеха по производству БПЛА и склады, добавил Лебедев. Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после атак КиеваПрезидент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после недавних атак Киева. При этом американский лидер прямо указал, что ему не понравились недавние атаки на Россию со стороны Украины. "Они дали (президенту России Владимиру - ред.) Путину повод пойти и разбомбить их к чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Ну вот, сейчас будет удар", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20250607/ukraina-2021546527.html

https://ria.ru/20250607/rada-2021540719.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Заявление замминистра обороны о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ Полное заявление замминистра обороны Александра Фомина о готовности России передать Украине тела погибших военнослужащих ВСУ и начать обмен пленными, сорванный сегодня украинской стороной, вопреки договоренностям, достигнутым в Стамбуле 2025-06-07T19:57 true PT2M11S

Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ Полное заявление Мединского о срыве Украиной договоренностей по передаче тел погибших солдат ВСУ 2025-06-07T19:57 true PT1M51S

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Наталья Макарова

россия, украина, киев, дональд трамп, вячеслав гладков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле