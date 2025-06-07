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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.06.2025
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Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.06.2025
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 180... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:31:00+03:00
2025-06-07T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
константиновка
сша
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков. "Подразделения Южной группировки войск продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. Благодаря умелым тактическим действиям улучшили положение по переднему краю. В течение суток подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад", - сказал Третьяков. Он уточнил, что поражение было нанесено в районах Закотного, Резниковки, Базино, Северска, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки. "Ранеными и убитыми противник потерял до 180 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-миллиметровая гаубица М114 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - добавил Третьяков.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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северск, константиновка, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Константиновка, США, Безопасность
Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка войск Юг уничтожила до 180 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.
"Подразделения Южной группировки войск продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. Благодаря умелым тактическим действиям улучшили положение по переднему краю. В течение суток подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад", - сказал Третьяков.
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Он уточнил, что поражение было нанесено в районах Закотного, Резниковки, Базино, Северска, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки.
"Ранеными и убитыми противник потерял до 180 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-миллиметровая гаубица М114 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - добавил Третьяков.
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