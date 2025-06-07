https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021462297.html

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 07.06.2025

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 180... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:31:00+03:00

2025-06-07T05:31:00+03:00

2025-06-07T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

константиновка

сша

безопасность

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка войск "Юг" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков. "Подразделения Южной группировки войск продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. Благодаря умелым тактическим действиям улучшили положение по переднему краю. В течение суток подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад", - сказал Третьяков. Он уточнил, что поражение было нанесено в районах Закотного, Резниковки, Базино, Северска, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки. "Ранеными и убитыми противник потерял до 180 военнослужащих. Уничтожены четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155-миллиметровая гаубица М114 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - добавил Третьяков.

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северск, константиновка, сша, безопасность