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Российские военные нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
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Российские военные нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ
Российские военные нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025
Российские военные нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T05:16:00+03:00
2025-06-07T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжёлых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады территориальной обороны", - сказал Бигма. Кроме того, по его словам, расчёты противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника самолётного типа. "За сутки потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины Humvee, "Козак" и Senator, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", шесть автомобилей, три роботизированные платформы", - добавил Бигма. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две пусковые установки РСЗО MLRS, артиллерийское орудие МТ-12 а также 16 миномётных расчётов. Кроме того, уничтожены 38 пунктов управления беспилотниками, четыре станции спутниковой связи Starlink, пять полевых складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ

Военные группы Запад нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад"
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжёлых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады территориальной обороны", - сказал Бигма.
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Кроме того, по его словам, расчёты противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника самолётного типа.
«
"За сутки потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины Humvee, "Козак" и Senator, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", шесть автомобилей, три роботизированные платформы", - добавил Бигма.
В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две пусковые установки РСЗО MLRS, артиллерийское орудие МТ-12 а также 16 миномётных расчётов. Кроме того, уничтожены 38 пунктов управления беспилотниками, четыре станции спутниковой связи Starlink, пять полевых складов боеприпасов.
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