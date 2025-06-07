https://ria.ru/20250607/spetsoperatsiya-2021461118.html

Российские военные нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ

Российские военные нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ - РИА Новости, 07.06.2025

Российские военные нанесли удары по формированиям шести бригад ВСУ

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T05:16:00+03:00

2025-06-07T05:16:00+03:00

2025-06-07T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993247755_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_868fe3a9974ea6e6ea53b4c2f3b8dc9e.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжёлых огнеметных систем и авиации нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады территориальной обороны", - сказал Бигма. Кроме того, по его словам, расчёты противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника самолётного типа. "За сутки потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины Humvee, "Козак" и Senator, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", шесть автомобилей, три роботизированные платформы", - добавил Бигма. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены две пусковые установки РСЗО MLRS, артиллерийское орудие МТ-12 а также 16 миномётных расчётов. Кроме того, уничтожены 38 пунктов управления беспилотниками, четыре станции спутниковой связи Starlink, пять полевых складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность