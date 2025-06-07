https://ria.ru/20250607/pvo-2021559421.html

В Крыму отменили вторую за субботу ракетную опасность

В Крыму отменили вторую за субботу ракетную опасность - РИА Новости, 07.06.2025

В Крыму отменили вторую за субботу ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму, повторно объявленная в субботу, отменена, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:32:00+03:00

2025-06-07T20:32:00+03:00

2025-06-07T20:32:00+03:00

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму, повторно объявленная в субботу, отменена, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении. Первый сигнал об опасности длился около часа, второй - 23 минуты.

https://ria.ru/20250607/vsu-2021553504.html

республика крым

россия

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2025

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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия