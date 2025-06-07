https://ria.ru/20250607/pozhar-2021570518.html
Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе перекрыли из-за пожара
Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе перекрыли из-за пожара - РИА Новости, 07.06.2025
Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе перекрыли из-за пожара
Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе в Подмосковье полностью остановлено из-за пожара на складе в Пушкино, сообщили в "Мострансавто". РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T22:30:00+03:00
2025-06-07T22:30:00+03:00
2025-06-07T22:45:00+03:00
происшествия
пушкино
мострансавто
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021564042_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_ab6061956309a7e178e1998764eea8a2.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе в Подмосковье полностью остановлено из-за пожара на складе в Пушкино, сообщили в "Мострансавто".Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что газовые баллоны горят на складе, расположенном на улице Новая в подмосковном Пушкино. Позднее площадь пожара выросла до 21 тысячи квадратных метров, огонь перешел на соседнее здание. После этого обрушилась кровля на площади 13 тысяч квадратных метров. Позднее пожар был локализован на площади 21 тысяча квадратных метров."Из-за пожара полностью остановлено движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе", - написали в Telegram-канале ведомства.Согласно сообщению, сейчас автобусы маршрутов 22, 40, 47, 316, 451 работают по фактическому прибытию на остановочные пункты.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
пушкино
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021564042_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_83ae7591a7559af50c1a47e915a8b3d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино, мострансавто, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, Мострансавто, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе перекрыли из-за пожара
Движение по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе перекрыто из-за пожара в Пушкино