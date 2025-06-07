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В Новосибирске возбудили дело после нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" - РИА Новости, 07.06.2025
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17:26 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/novosibirsk-2021532979.html
В Новосибирске возбудили дело после нападения на съемочную группу "РЕН ТВ"
В Новосибирске возбудили дело после нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" - РИА Новости, 07.06.2025
В Новосибирске возбудили дело после нападения на съемочную группу "РЕН ТВ"
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, напавших на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ", сообщает СУСК по... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T17:26:00+03:00
2025-06-07T17:26:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 7 июн - РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, напавших на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ", сообщает СУСК по Новосибирской области. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны. Журналисты выполняли редакционное задание. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении. По данным следствия, днем 7 июня на одной из улиц в Дзержинском районе Новосибирска журналисты федерального телеканала снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время двое мужчин стали требовать от журналистов прекратить снимать происходящее на видеокамеру, причинили им телесные повреждения, повредили видеокамеру и телефон. "В настоящее время следователи допрашивают участников событий и свидетелей произошедшего, проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК. Фигуранты по делу задержаны. В ближайшее время им планируют предъявить обвинение, направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске возбудили дело после нападения на съемочную группу "РЕН ТВ"

СК возбудил дело после нападения на съемочную группу "РЕН ТВ" в Новосибирске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 7 июн - РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении троих местных жителей, напавших на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ", сообщает СУСК по Новосибирской области.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что трое мужчин напали с палками на съемочную группу телеканала "РЕН ТВ" в Новосибирске, они задержаны. Журналисты выполняли редакционное задание.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной деятельности журналиста)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 7 июня на одной из улиц в Дзержинском районе Новосибирска журналисты федерального телеканала снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В это время двое мужчин стали требовать от журналистов прекратить снимать происходящее на видеокамеру, причинили им телесные повреждения, повредили видеокамеру и телефон.
"В настоящее время следователи допрашивают участников событий и свидетелей произошедшего, проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СУСК.
Фигуранты по делу задержаны. В ближайшее время им планируют предъявить обвинение, направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчин меры пресечения в виде заключения под стражу.
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