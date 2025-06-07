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Избранный президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине
Избранный президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 07.06.2025
Избранный президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью венгерскому журналу Mandiner. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T22:19:00+03:00
2025-06-07T22:19:00+03:00
2025-06-07T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью венгерскому журналу Mandiner."На данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский Союз", — сказал он.Навроцкий уточнил, что членство Украины в ЕС нанесет вред экономике и сельскому хозяйству европейских стран."Во время предвыборной кампании я не соглашался и не соглашусь как президент на недобросовестную конкуренцию с Украиной в отношении польского сельского хозяйства или логистического сектора", — отметил он.Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе. Он также говорил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
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в мире, украина, польша, брюссель, кароль навроцкий, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Брюссель, Кароль Навроцкий, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз
Избранный президент Польши сделал неожиданное заявление об Украине
Навроцкий: членство Украины в ЕС навредит экономике и сельскому хозяйству стран