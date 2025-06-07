https://ria.ru/20250607/moskva-2021768140.html

В Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов

В Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-07T13:00:00+03:00

2025-06-07T13:00:00+03:00

2025-06-09T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, в связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. "Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно в жаркую погоду безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 100 сотрудников спасательной службы. Они патрулируют береговую линию и проводят профилактические беседы с отдыхающими", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.

https://realty.ria.ru/20250609/voda-2021725683.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков