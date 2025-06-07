Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов - РИА Новости, 09.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:00 07.06.2025 (обновлено: 12:57 09.06.2025)
https://ria.ru/20250607/moskva-2021768140.html
В Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов
В Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов
Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-07T13:00:00+03:00
2025-06-09T12:57:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018610863_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_173261e182703e4ca4aafd14adf19cb9.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, в связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. "Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно в жаркую погоду безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 100 сотрудников спасательной службы. Они патрулируют береговую линию и проводят профилактические беседы с отдыхающими", - добавил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.
https://realty.ria.ru/20250609/voda-2021725683.html
https://ria.ru/20250609/moskva-2021763432.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018610863_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a956f1e4ce4155bfbd15c98bfb16c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве спасатели усилили патрулирование городских водоемов

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКатер спасательной службы на водных объектах в Москве
Катер спасательной службы на водных объектах в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Катер спасательной службы на водных объектах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, в связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды. Спасатели приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - отметил Бирюков.
Люди купаются на Белом озере в природно-историческом парке Косинский в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Что делать, если вы стали очевидцем происшествия на воде?
10:38
Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная станция, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
"Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды. Ежедневно в жаркую погоду безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 100 сотрудников спасательной службы. Они патрулируют береговую линию и проводят профилактические беседы с отдыхающими", - добавил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах и не оставлять без присмотра детей.
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды
09:06
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала