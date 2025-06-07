https://ria.ru/20250607/moskva-2021454038.html
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации - РИА Новости, 07.06.2025
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации
На юге Москвы в районе Царицыно появился новый жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:22:00+03:00
2025-06-07T13:22:00+03:00
2025-06-07T13:22:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На юге Москвы в районе Царицыно появился новый жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилой комплекс на 31 тысячу квадратных метров состоит из двух корпусов и находится на улице Бехтерева, 25. Рядом с новостройкой есть различные медицинские организации, образовательные учреждения и заведения общепита."В двух корпусах новостройки 360 квартир общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Две из них предназначены для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также в санузлах предусмотрены специальные поручни. Дом оснащен лифтами грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В подъездах ЖК также есть комнаты для консьержей и зоны для хранения колясок и велосипедов, а ещё сквозной проход во внутренний двор. Во дворе обустроены детская площадка, зоны для отдыха и занятий спортом.Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года и предусматривает расселение более 5 тысяч старых домов.
https://realty.ria.ru/20250606/artstrojtehnologija-2021357329.html
https://ria.ru/20250604/moskva-2020765871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации
Овчинский: на улице Бехтерева построили ЖК по реновации