https://ria.ru/20250607/moskva-2021454038.html

Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации

Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации - РИА Новости, 07.06.2025

Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации

На юге Москвы в районе Царицыно появился новый жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T13:22:00+03:00

2025-06-07T13:22:00+03:00

2025-06-07T13:22:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На юге Москвы в районе Царицыно появился новый жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилой комплекс на 31 тысячу квадратных метров состоит из двух корпусов и находится на улице Бехтерева, 25. Рядом с новостройкой есть различные медицинские организации, образовательные учреждения и заведения общепита."В двух корпусах новостройки 360 квартир общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Две из них предназначены для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также в санузлах предусмотрены специальные поручни. Дом оснащен лифтами грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В подъездах ЖК также есть комнаты для консьержей и зоны для хранения колясок и велосипедов, а ещё сквозной проход во внутренний двор. Во дворе обустроены детская площадка, зоны для отдыха и занятий спортом.Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года и предусматривает расселение более 5 тысяч старых домов.

https://realty.ria.ru/20250606/artstrojtehnologija-2021357329.html

https://ria.ru/20250604/moskva-2020765871.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы