Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации - РИА Новости, 07.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/moskva-2021454038.html
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации - РИА Новости, 07.06.2025
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации
На юге Москвы в районе Царицыно появился новый жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T13:22:00+03:00
2025-06-07T13:22:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:26:2732:1562_1920x0_80_0_0_ecad41ef09c0a626054fe34e17e14daa.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На юге Москвы в районе Царицыно появился новый жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилой комплекс на 31 тысячу квадратных метров состоит из двух корпусов и находится на улице Бехтерева, 25. Рядом с новостройкой есть различные медицинские организации, образовательные учреждения и заведения общепита."В двух корпусах новостройки 360 квартир общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Две из них предназначены для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также в санузлах предусмотрены специальные поручни. Дом оснащен лифтами грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В подъездах ЖК также есть комнаты для консьержей и зоны для хранения колясок и велосипедов, а ещё сквозной проход во внутренний двор. Во дворе обустроены детская площадка, зоны для отдыха и занятий спортом.Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года и предусматривает расселение более 5 тысяч старых домов.
https://realty.ria.ru/20250606/artstrojtehnologija-2021357329.html
https://ria.ru/20250604/moskva-2020765871.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0c/1909000174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5f567ae015e0e2e204184c7d901f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Царицыне возвели новостройку по реновации

Овчинский: на улице Бехтерева построили ЖК по реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. На юге Москвы в районе Царицыно появился новый жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилой комплекс на 31 тысячу квадратных метров состоит из двух корпусов и находится на улице Бехтерева, 25. Рядом с новостройкой есть различные медицинские организации, образовательные учреждения и заведения общепита.
Рабочий на строительной площадке жилого дома - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Московский фонд реновации нашел исполнителя для трех проектов КРТ
Вчера, 16:11
"В двух корпусах новостройки 360 квартир общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Две из них предназначены для маломобильных жильцов – там увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также в санузлах предусмотрены специальные поручни. Дом оснащен лифтами грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В подъездах ЖК также есть комнаты для консьержей и зоны для хранения колясок и велосипедов, а ещё сквозной проход во внутренний двор. Во дворе обустроены детская площадка, зоны для отдыха и занятий спортом.
Программа реновации действует в Москве с августа 2017 года и предусматривает расселение более 5 тысяч старых домов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне
4 июня, 11:12
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала