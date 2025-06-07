https://ria.ru/20250607/miroshnik-2021534884.html

Российский посол высказался об отказе Киева принять тела погибших

Российский посол высказался об отказе Киева принять тела погибших - РИА Новости, 07.06.2025

Российский посол высказался об отказе Киева принять тела погибших

Киевский режим отказом забрать тела военнослужащих ВСУ, демонстрирует запредельный цинизм в отношении своих же граждан, заявил РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T17:40:00+03:00

2025-06-07T17:40:00+03:00

2025-06-07T17:52:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский режим отказом забрать тела военнослужащих ВСУ, демонстрирует запредельный цинизм в отношении своих же граждан, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные"."Это демонстрация режимом (Владимира - ред.) Зеленского запредельного цинизма в отношении своих же граждан, отправленных на смерть приказами украинского диктатора", - сказал Мирошник.По его мнению, попытки манипулировать с выполнением стамбульских договоренностей связаны с опасениями Зеленского, что гуманный жест России вскроет вранье украинского режима и о численности погибших украинских военных, и о целесообразности проведения "курской вылазки", и о выполнении Киевом социальных обязательств перед семьями близких, которые погибли, выполняя приказы режима.

https://ria.ru/20250607/rossija-2021535835.html

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