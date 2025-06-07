https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021527681.html

Мединский объяснил, почему Украине стоит принять своих погибших сегодня

Мединский объяснил, почему Украине стоит принять своих погибших сегодня - РИА Новости, 07.06.2025

Мединский объяснил, почему Украине стоит принять своих погибших сегодня

Именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять тела своих военнослужащих, чтобы похоронить их по-христиански, считает... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T16:42:00+03:00

2025-06-07T16:42:00+03:00

2025-06-07T16:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

россия

в мире

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять тела своих военнослужащих, чтобы похоронить их по-христиански, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Сегодня Троицкая родительская суббота. День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих. Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански", - написал Мединский в своём Telegram-канале.Как сообщил Мединский ранее, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".

https://ria.ru/20250607/svo-2021516347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, россия, в мире, киев, вооруженные силы украины