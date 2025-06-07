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Мединский объяснил, почему Украине стоит принять своих погибших сегодня - РИА Новости, 07.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 07.06.2025 (обновлено: 16:50 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/medinskiy-2021527681.html
Мединский объяснил, почему Украине стоит принять своих погибших сегодня
Мединский объяснил, почему Украине стоит принять своих погибших сегодня - РИА Новости, 07.06.2025
Мединский объяснил, почему Украине стоит принять своих погибших сегодня
Именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять тела своих военнослужащих, чтобы похоронить их по-христиански, считает... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T16:42:00+03:00
2025-06-07T16:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
россия
в мире
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять тела своих военнослужащих, чтобы похоронить их по-христиански, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Сегодня Троицкая родительская суббота. День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих. Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански", - написал Мединский в своём Telegram-канале.Как сообщил Мединский ранее, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".
https://ria.ru/20250607/svo-2021516347.html
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украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, россия, в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Россия, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Мединский объяснил, почему Украине стоит принять своих погибших сегодня

Мединский: именно в родительскую субботу Киеву было бы правильно принять павших

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Именно сегодня, в Троицкую родительскую субботу, Украине было бы правильно принять тела своих военнослужащих, чтобы похоронить их по-христиански, считает помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.
«
"Сегодня Троицкая родительская суббота. День, когда православные молятся за всех умерших, не деля на своих и чужих. Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански", - написал Мединский в своём Telegram-канале.
Как сообщил Мединский ранее, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших, обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными. Ранее в субботу глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле Владимир Мединский был вынужден прокомментировать ситуацию с обменом военнопленными и передачей тел ВСУ Украине в соответствии со стамбульскими договоренностями, так как украинская сторона не явилась к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. По его словам, "причины называются разные, и довольно странные".
Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Колонна с телами погибших военных ВСУ прибыла в район обмена
Вчера, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир МединскийРоссияВ миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
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