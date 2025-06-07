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В Германии при наезде автомобиля на группу людей пострадали пять человек - РИА Новости, 07.06.2025
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20:41 07.06.2025 (обновлено: 22:59 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/germanija-2021561134.html
В Германии при наезде автомобиля на группу людей пострадали пять человек
В Германии при наезде автомобиля на группу людей пострадали пять человек - РИА Новости, 07.06.2025
В Германии при наезде автомобиля на группу людей пострадали пять человек
Пять человек получили травмы в результате наезда на группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T20:41:00+03:00
2025-06-07T22:59:00+03:00
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате наезда на группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. Как ранее сообщило издание, в воскресенье мужчина на автомобиле въехал в группу людей в Пассау, полиция не исключает, что сделал он это умышленно. Водитель был задержан. "В группе из пяти человек, на которую был направлен автомобиль, находились также 38-летняя жена мужчины и его пятилетняя дочь. На данный момент у нас один человек с травмами средней степени тяжести и четверо - с легкими. Первые опросы свидетелей из этой группы указывают, вероятно, на спор по поводу опеки над ребёнком", - цитирует газета представителя полиции.
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в мире, бавария, германия
В мире, Бавария, Германия
В Германии при наезде автомобиля на группу людей пострадали пять человек

Bild: при наезде машины на группу людей в немецком Пассау пострадали 5 человек

© AP Photo / Matthias SchraderПолиция Германии
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Полиция Германии . Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате наезда на группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.
Как ранее сообщило издание, в воскресенье мужчина на автомобиле въехал в группу людей в Пассау, полиция не исключает, что сделал он это умышленно. Водитель был задержан.
«
"В группе из пяти человек, на которую был направлен автомобиль, находились также 38-летняя жена мужчины и его пятилетняя дочь. На данный момент у нас один человек с травмами средней степени тяжести и четверо - с легкими. Первые опросы свидетелей из этой группы указывают, вероятно, на спор по поводу опеки над ребёнком", - цитирует газета представителя полиции.
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