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В Германии при наезде автомобиля на группу людей пострадали пять человек

В Германии при наезде автомобиля на группу людей пострадали пять человек - РИА Новости, 07.06.2025

В Германии при наезде автомобиля на группу людей пострадали пять человек

Пять человек получили травмы в результате наезда на группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T20:41:00+03:00

2025-06-07T20:41:00+03:00

2025-06-07T22:59:00+03:00

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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате наезда на группу людей в немецком городе Пассау федеральной земли Бавария, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию. Как ранее сообщило издание, в воскресенье мужчина на автомобиле въехал в группу людей в Пассау, полиция не исключает, что сделал он это умышленно. Водитель был задержан. "В группе из пяти человек, на которую был направлен автомобиль, находились также 38-летняя жена мужчины и его пятилетняя дочь. На данный момент у нас один человек с травмами средней степени тяжести и четверо - с легкими. Первые опросы свидетелей из этой группы указывают, вероятно, на спор по поводу опеки над ребёнком", - цитирует газета представителя полиции.

https://ria.ru/20250503/shtutgart-2014724282.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бавария, германия