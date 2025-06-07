https://ria.ru/20250607/gaza-2021565010.html

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера радикальной группировки

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера радикальной группировки - РИА Новости, 07.06.2025

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации лидера радикальной группировки

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа главаря радикальной группировки "Катаиб аль-Муджахедин", которая наряду с движением ХАМАС участвовала в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T21:10:00+03:00

2025-06-07T21:10:00+03:00

2025-06-07T21:10:00+03:00

в мире

израиль

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903437412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54bc7506dd2513ddf2289be8f88b1c5d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн - РИА Новости. Израильские военные ликвидировали в секторе Газа главаря радикальной группировки "Катаиб аль-Муджахедин", которая наряду с движением ХАМАС участвовала в нападении на еврейское государство 7 октября 2023 года и похищала заложников, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) сегодня (в субботу) в городе Газа был ликвидирован террорист Асад Абу Шарайя, который в последние годы был главой террористической организации "Катаиб аль-Муджахидин" в секторе Газа", - говорится в сообщении. По данным военных, этот радикал вместе с другими боевиками проник в израильский кибуц Нир Оз 7 октября 2023 года, руководил убийством мирных жителей и принимал непосредственное участие в похищении и убийстве женщины по имени Шири Бибас и двух ее маленьких детей Ариэля и Кфира. Ранее на этой неделе израильские военные вернули из Газы тела троих заложников, которые были похищены и убиты членами группировки "Катаиб аль-Муджахидин". Военные добавили, что в ходе дополнительного удара по сектору Газа был убит еще один член этой группировки Махмуд Кухаль, который также был среди террористов проникших в израильский кибуц Нир Оз. В ЦАХАЛ отметили, что группировка "Катаиб аль-Муджахидин" приняла значительное участие в атаке 7 октября, а ее боевики убивали и похищали израильтян. При этом военные предполагают, что это группировка не была осведомлена о планах ХАМАС по нападению на Израиль.

https://ria.ru/20250604/izrail-2020766235.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году