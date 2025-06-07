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При израильском обстреле в секторе Газа погибли 15 человек - РИА Новости, 07.06.2025
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14:12 07.06.2025
https://ria.ru/20250607/gaza-2021507648.html
При израильском обстреле в секторе Газа погибли 15 человек
При израильском обстреле в секторе Газа погибли 15 человек - РИА Новости, 07.06.2025
При израильском обстреле в секторе Газа погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли при израильском обстреле одного из районов города Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T14:12:00+03:00
2025-06-07T14:12:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли при израильском обстреле одного из районов города Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской обороны сектора Газа. "Пятнадцать человек погибли, ряд пострадали при израильском обстреле района Ас-Сабра в городе Газа", - говорится в заявлении гражданской обороны, которое приводит телеканал. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,4 тысячи человек, пострадали более 13,4 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При израильском обстреле в секторе Газа погибли 15 человек

Al Jazeera: при израильском обстреле района Ас-Сабра в Газе погибли 15 человек

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
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КАИР, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли при израильском обстреле одного из районов города Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской обороны сектора Газа.
"Пятнадцать человек погибли, ряд пострадали при израильском обстреле района Ас-Сабра в городе Газа", - говорится в заявлении гражданской обороны, которое приводит телеканал.
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Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,4 тысячи человек, пострадали более 13,4 тысячи.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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