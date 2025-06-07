https://ria.ru/20250607/gaza-2021507648.html

При израильском обстреле в секторе Газа погибли 15 человек

При израильском обстреле в секторе Газа погибли 15 человек - РИА Новости, 07.06.2025

При израильском обстреле в секторе Газа погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли при израильском обстреле одного из районов города Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T14:12:00+03:00

2025-06-07T14:12:00+03:00

2025-06-07T14:12:00+03:00

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КАИР, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли при израильском обстреле одного из районов города Газа, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление гражданской обороны сектора Газа. "Пятнадцать человек погибли, ряд пострадали при израильском обстреле района Ас-Сабра в городе Газа", - говорится в заявлении гражданской обороны, которое приводит телеканал. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 4,4 тысячи человек, пострадали более 13,4 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

https://ria.ru/20250605/livan-2021202981.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году