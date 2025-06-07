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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:28:00+03:00
2025-06-07T00:28:00+03:00
2025-06-07T00:29:00+03:00
раменский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" (код ИКАО: UUDD) и "Жуковский" (Раменское; UUBW)", - написал он.
https://ria.ru/20250606/rosaviatsiya-2021421034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
раменский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, жуковский, безопасность
Раменский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Жуковский, Безопасность
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов