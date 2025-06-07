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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.06.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T00:28:00+03:00

2025-06-07T00:28:00+03:00

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раменский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" (код ИКАО: UUDD) и "Жуковский" (Раменское; UUBW)", - написал он.

https://ria.ru/20250606/rosaviatsiya-2021421034.html

раменский

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

раменский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, жуковский, безопасность