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В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
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00:28 07.06.2025 (обновлено: 00:29 07.06.2025)
https://ria.ru/20250607/aeroporty-2021449978.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T00:28:00+03:00
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раменский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" (код ИКАО: UUDD) и "Жуковский" (Раменское; UUBW)", - написал он.
https://ria.ru/20250606/rosaviatsiya-2021421034.html
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раменский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, жуковский, безопасность
Раменский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Жуковский, Безопасность
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах "Домодедово" (код ИКАО: UUDD) и "Жуковский" (Раменское; UUBW)", - написал он.
Международный аэропорта Калуга - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Вчера, 19:42
 
РаменскийДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииЖуковскийБезопасность
 
 
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