https://ria.ru/20250606/zvezda-2021409938.html

Более 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья"

Более 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья" - РИА Новости, 06.06.2025

Более 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья"

Более 30 региональных хозяйств соберутся 27 июня на ежегодной выставке "Звезды Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:33:00+03:00

2025-06-06T18:33:00+03:00

2025-06-06T18:33:00+03:00

новости подмосковья

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 30 региональных хозяйств соберутся 27 июня на ежегодной выставке "Звезды Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Мероприятие пройдет в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!" Ленинского городского округа. Начало программы в 10:00. На выставке хозяйства продемонстрируют свои селекционные достижения – лучших по экстерьеру и продуктивности сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот голштинской, айрширской и джерсейской пород, кур и перепелов редких пород. Независимый судья выберет лучших коров региона и назовет "Абсолютную чемпионку 2025 года". Также гости увидят оборудование для животноводства: инструменты для искусственного осеменения животных, кормовые добавки, молочное оборудование, бирки для идентификации, ветеринарные препараты и прочие зооветеринарные товары. По данным пресс-службы, в этом году запланировано участие хозяйств из 18 муниципалитетов.

https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021331880.html

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городское хозяйство москвы