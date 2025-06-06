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Более 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья" - РИА Новости, 06.06.2025
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Новости Подмосковья
 
18:33 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/zvezda-2021409938.html
Более 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья"
Более 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья" - РИА Новости, 06.06.2025
Более 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья"
Более 30 региональных хозяйств соберутся 27 июня на ежегодной выставке "Звезды Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:33:00+03:00
2025-06-06T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 30 региональных хозяйств соберутся 27 июня на ежегодной выставке "Звезды Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Мероприятие пройдет в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!" Ленинского городского округа. Начало программы в 10:00. На выставке хозяйства продемонстрируют свои селекционные достижения – лучших по экстерьеру и продуктивности сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот голштинской, айрширской и джерсейской пород, кур и перепелов редких пород. Независимый судья выберет лучших коров региона и назовет "Абсолютную чемпионку 2025 года". Также гости увидят оборудование для животноводства: инструменты для искусственного осеменения животных, кормовые добавки, молочное оборудование, бирки для идентификации, ветеринарные препараты и прочие зооветеринарные товары. По данным пресс-службы, в этом году запланировано участие хозяйств из 18 муниципалитетов.
https://ria.ru/20250606/podmoskove-2021331880.html
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы
Более 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья"

Свыше 30 хозяйств представят животных на выставке "Звезды Подмосковья"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКоровы
Коровы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 30 региональных хозяйств соберутся 27 июня на ежегодной выставке "Звезды Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Мероприятие пройдет в конноспортивном комплексе "Виват, Россия!" Ленинского городского округа. Начало программы в 10:00. На выставке хозяйства продемонстрируют свои селекционные достижения – лучших по экстерьеру и продуктивности сельскохозяйственных животных: крупный рогатый скот голштинской, айрширской и джерсейской пород, кур и перепелов редких пород.
Независимый судья выберет лучших коров региона и назовет "Абсолютную чемпионку 2025 года". Также гости увидят оборудование для животноводства: инструменты для искусственного осеменения животных, кормовые добавки, молочное оборудование, бирки для идентификации, ветеринарные препараты и прочие зооветеринарные товары.
По данным пресс-службы, в этом году запланировано участие хозяйств из 18 муниципалитетов.
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