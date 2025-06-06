Рейтинг@Mail.ru
В Польше раскритиковали бездействие ЕК в вопросе поставок украинского зерна - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/zerno-2021236120.html
В Польше раскритиковали бездействие ЕК в вопросе поставок украинского зерна
В Польше раскритиковали бездействие ЕК в вопросе поставок украинского зерна - РИА Новости, 06.06.2025
В Польше раскритиковали бездействие ЕК в вопросе поставок украинского зерна
До Европейской комиссии слишком медленно доходила необходимость отмены беспошлинного ввоза зерна с Украины, заявил РИА Новости один из лидеров фермерского... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:36:00+03:00
2025-06-06T08:36:00+03:00
польша
брюссель
украина
еврокомиссия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46740fcdccb56f69261ab2a92aa87a69.jpg
ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. До Европейской комиссии слишком медленно доходила необходимость отмены беспошлинного ввоза зерна с Украины, заявил РИА Новости один из лидеров фермерского движения Подкарпатского воеводства Польши Гжегож Стружиньский, комментируя соответствующее решение ЕК. Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил журналистам, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с пятницы. "Мы помним, как тогда Польше угрожали из Брюсселя, как обещали нас штрафовать и ограничивать причитающиеся нам выплаты из европейских фондов. А теперь они сами делают то же самое. Видимо, до них что-то дошло. Жаль, что очень медленно", - сказал Стружиньский. Он напомнил, что Польша, введя свой национальный запрет беспошлинного ввоза украинского зерна, столкнулась с угрозой санкций со стороны Брюсселя. "Когда Еврокомиссия сделала ввоз украинского зерна беспошлинным, брюссельские чиновники не подумали о польских фермерах, они обрекли нас на разорение. Слава Богу, что наше правительство быстро сориентировалось и собственным решением остановило этот вал зерна – часто очень некачественного", - сказал собеседник агентства. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
https://ria.ru/20250522/ukraina-2018526191.html
https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html
польша
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957115182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_096e95625653d68765471c0f29b5ad5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, брюссель, украина, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Польша, Брюссель, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
В Польше раскритиковали бездействие ЕК в вопросе поставок украинского зерна

Польский фермер Стружиньский: ЕК поздно осознала нужность пошлин на зерно Киева

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 6 июн – РИА Новости. До Европейской комиссии слишком медленно доходила необходимость отмены беспошлинного ввоза зерна с Украины, заявил РИА Новости один из лидеров фермерского движения Подкарпатского воеводства Польши Гжегож Стружиньский, комментируя соответствующее решение ЕК.
Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил журналистам, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции, что фактически означает введение таможенных пошлин с пятницы.
Флаги ЕС и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
"До дураков дойдет". В Киеве резко отреагировали на планы ЕС по Украине
22 мая, 19:02
"Мы помним, как тогда Польше угрожали из Брюсселя, как обещали нас штрафовать и ограничивать причитающиеся нам выплаты из европейских фондов. А теперь они сами делают то же самое. Видимо, до них что-то дошло. Жаль, что очень медленно", - сказал Стружиньский.
Он напомнил, что Польша, введя свой национальный запрет беспошлинного ввоза украинского зерна, столкнулась с угрозой санкций со стороны Брюсселя.
"Когда Еврокомиссия сделала ввоз украинского зерна беспошлинным, брюссельские чиновники не подумали о польских фермерах, они обрекли нас на разорение. Слава Богу, что наше правительство быстро сориентировалось и собственным решением остановило этот вал зерна – часто очень некачественного", - сказал собеседник агентства.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы
8 мая, 13:03
 
ПольшаБрюссельУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала