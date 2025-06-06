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Зеленский пожаловался из-за ответа России на атаки по аэродромам
Зеленский пожаловался из-за ответа России на атаки по аэродромам - РИА Новости, 06.06.2025
Зеленский пожаловался из-за ответа России на атаки по аэродромам
Владимир Зеленский в Telegram-канале пожаловался на массированный удар России в ответ на атаки Киева по аэродромам. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:34:00+03:00
2025-06-06T13:34:00+03:00
2025-06-06T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в Telegram-канале пожаловался на массированный удар России в ответ на атаки Киева по аэродромам."Очередной масштабный удар. <…> Били почти по всей Украине", — написал он.Глава киевского режима потребовал от западных союзников "надавить на Россию" и заявил, что те, кто этого не сделает, будут считаться "соучастниками". В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.Первого июня ведомство сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах России. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя глава киевского режима.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Зеленский пожаловался из-за ответа России на атаки по аэродромам
Зеленский пожаловался на массированный удар РФ в ответ на атаки по аэродромам