https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021237843.html

"Грядет обвал". На Украине послали мрачный сигнал Зеленскому

"Грядет обвал". На Украине послали мрачный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 06.06.2025

"Грядет обвал". На Украине послали мрачный сигнал Зеленскому

Отказ Владимира Зеленского от принятия положений российского меморандума грозит Украине обвалом фронта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:52:00+03:00

2025-06-06T08:52:00+03:00

2025-06-06T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от принятия положений российского меморандума грозит Украине обвалом фронта, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."По прекращению огня Украине сказать нечего, так как ни на какие компромиссы Зеленский не готов. Но без них нет помощи от США и грядет обвал фронта. В свою очередь, любая уступка из предложенных — отмена мобилизации, ВП (военного положения. — Прим. ред.) и поставок оружия (даже без выборов) — обвал власти Зеленского", — считает политик.По словам депутата, Украина сражается не за свои ресурсы, а за американские. Кроме того, отметил Дубинский, Украине нечем ответить на положения российского меморандума."Зеленский растерян и потерян. Его фраза о том, что Украина не воспринимает всерьез меморандум России о прекращении огня — только это подчеркивает", — написал он.В понедельник в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.

https://ria.ru/20250606/vstrecha-2021290480.html

https://ria.ru/20250606/ataki-2021254384.html

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