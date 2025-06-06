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В Нижнем Новгороде задержали полицейских, помогавших нелегальным мигрантам - РИА Новости, 06.06.2025
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15:40 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/zaderzhanie-2021347843.html
В Нижнем Новгороде задержали полицейских, помогавших нелегальным мигрантам
В Нижнем Новгороде задержали полицейских, помогавших нелегальным мигрантам - РИА Новости, 06.06.2025
В Нижнем Новгороде задержали полицейских, помогавших нелегальным мигрантам
Сотрудники отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода, которые за деньги беспрепятственно выпускали из РФ нарушителей миграционного законодательства,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:40:00+03:00
2025-06-06T15:40:00+03:00
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода, которые за деньги беспрепятственно выпускали из РФ нарушителей миграционного законодательства, задержаны по делу о превышении полномочий и незаконной миграции, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте. Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту Нижнего Новгорода функционировала организованная группа, в которую входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, осуществляющие свои должностные обязанности на территории аэропорта, а также местные жители. Группа выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за денежное вознаграждение беспрепятственно разрешала им выехать с территории РФ без привлечения к административной ответственности, которой предусмотрено наказание в виде принудительного выдворения с территории России и штрафа, а также невозможность в течение длительного срока вновь въехать обратно. "Первым отделом по расследованию особо важных дел Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в связи с организацией незаконной миграции. В зависимости от роли каждого участники организованной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и статьей 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении. Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и отделом собственной безопасности управления на транспорте МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства уголовных дел и лица, причастных к преступлениям, проводятся обыски и допросы. "В отношении шестерых обвиняемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, речь идет о двух сотрудниках отдела полиции аэропорта. "При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
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россия
нижний новгород
нижегородская область
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Задержание сотрудников полиции по делу об организации незаконной миграции
Сотрудники отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода задержаны по делу об организации незаконной миграции, сообщили в СК на транспорте. Следствие установило, что в этом аэропорту функционировала организованная группа, которая выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за деньги беспрепятственно разрешала им выехать из России. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде задержали полицейских, помогавших нелегальным мигрантам

В Нижнем Новгороде задержали выпускавших мигрантов из РФ за деньги полицейских

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода, которые за деньги беспрепятственно выпускали из РФ нарушителей миграционного законодательства, задержаны по делу о превышении полномочий и незаконной миграции, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту Нижнего Новгорода функционировала организованная группа, в которую входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, осуществляющие свои должностные обязанности на территории аэропорта, а также местные жители. Группа выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за денежное вознаграждение беспрепятственно разрешала им выехать с территории РФ без привлечения к административной ответственности, которой предусмотрено наказание в виде принудительного выдворения с территории России и штрафа, а также невозможность в течение длительного срока вновь въехать обратно.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в связи с организацией незаконной миграции. В зависимости от роли каждого участники организованной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и статьей 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и отделом собственной безопасности управления на транспорте МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства уголовных дел и лица, причастных к преступлениям, проводятся обыски и допросы.
"В отношении шестерых обвиняемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, речь идет о двух сотрудниках отдела полиции аэропорта.
"При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.
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