В Нижнем Новгороде задержали полицейских, помогавших нелегальным мигрантам
В Нижнем Новгороде задержали выпускавших мигрантов из РФ за деньги полицейских
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода, которые за деньги беспрепятственно выпускали из РФ нарушителей миграционного законодательства, задержаны по делу о превышении полномочий и незаконной миграции, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте.
Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту Нижнего Новгорода функционировала организованная группа, в которую входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, осуществляющие свои должностные обязанности на территории аэропорта, а также местные жители. Группа выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за денежное вознаграждение беспрепятственно разрешала им выехать с территории РФ без привлечения к административной ответственности, которой предусмотрено наказание в виде принудительного выдворения с территории России и штрафа, а также невозможность в течение длительного срока вновь въехать обратно.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в связи с организацией незаконной миграции. В зависимости от роли каждого участники организованной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и статьей 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.
Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и отделом собственной безопасности управления на транспорте МВД России по ПФО устанавливаются все обстоятельства уголовных дел и лица, причастных к преступлениям, проводятся обыски и допросы.
"В отношении шестерых обвиняемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, речь идет о двух сотрудниках отдела полиции аэропорта.
"При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.
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