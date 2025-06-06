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Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем - РИА Новости, 06.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:30 06.06.2025 (обновлено: 13:30 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/yazyk-2021310392.html
Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем
Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем - РИА Новости, 06.06.2025
Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем России и отметил, что многогранный русский язык является одним из главных достояний... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:30:00+03:00
2025-06-06T13:30:00+03:00
культура
россия
михаил мишустин
константин паустовский
новости культуры
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем России и отметил, что многогранный русский язык является одним из главных достояний страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём русского языка. Уникальный и многогранный русский язык является одним из главных достояний нашей страны, неотъемлемой частью культурного и духовного наследия. Служит важнейшим инструментом межнационального и международного общения, объединяет миллионы людей по всему миру разных возрастов и вероисповеданий", - говорится в телеграмме. Премьер отметил , что особую роль в формировании современного русского языка сыграло творчество Александра Сергеевича Пушкина. Спустя два столетия его произведения, наполненные искренней любовью к Родине, её истории и культуре, остаются по‑прежнему актуальными, подчёркивают значимость национальной идентичности и самобытности. Ссылаясь на слова Константина Паустовского о том, что истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку, Мишустин выразил признательность учителям, преподавателям, учёным-филологам, журналистам и писателям, всем, кто сохраняет красоту, чистоту и богатство родной речи, прививает молодому поколению интерес к отечественной классической литературе. "Желаю вам дальнейших успехов, благополучия и всего наилучшего", - добавил он.
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россия, михаил мишустин, константин паустовский, новости культуры
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Константин Паустовский, Новости культуры
Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем

Мишустин назвал многогранный русский язык одним из главных достояний страны

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем России и отметил, что многогранный русский язык является одним из главных достояний страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём русского языка. Уникальный и многогранный русский язык является одним из главных достояний нашей страны, неотъемлемой частью культурного и духовного наследия. Служит важнейшим инструментом межнационального и международного общения, объединяет миллионы людей по всему миру разных возрастов и вероисповеданий", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил , что особую роль в формировании современного русского языка сыграло творчество Александра Сергеевича Пушкина. Спустя два столетия его произведения, наполненные искренней любовью к Родине, её истории и культуре, остаются по‑прежнему актуальными, подчёркивают значимость национальной идентичности и самобытности.
Ссылаясь на слова Константина Паустовского о том, что истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку, Мишустин выразил признательность учителям, преподавателям, учёным-филологам, журналистам и писателям, всем, кто сохраняет красоту, чистоту и богатство родной речи, прививает молодому поколению интерес к отечественной классической литературе.
"Желаю вам дальнейших успехов, благополучия и всего наилучшего", - добавил он.
Книга А.С. Пушкина Евгений Онегин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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КультураРоссияМихаил МишустинКонстантин ПаустовскийНовости культуры
 
 
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