Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем
Мишустин назвал многогранный русский язык одним из главных достояний страны
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем России и отметил, что многогранный русский язык является одним из главных достояний страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём русского языка. Уникальный и многогранный русский язык является одним из главных достояний нашей страны, неотъемлемой частью культурного и духовного наследия. Служит важнейшим инструментом межнационального и международного общения, объединяет миллионы людей по всему миру разных возрастов и вероисповеданий", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил , что особую роль в формировании современного русского языка сыграло творчество Александра Сергеевича Пушкина. Спустя два столетия его произведения, наполненные искренней любовью к Родине, её истории и культуре, остаются по‑прежнему актуальными, подчёркивают значимость национальной идентичности и самобытности.
Ссылаясь на слова Константина Паустовского о том, что истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку, Мишустин выразил признательность учителям, преподавателям, учёным-филологам, журналистам и писателям, всем, кто сохраняет красоту, чистоту и богатство родной речи, прививает молодому поколению интерес к отечественной классической литературе.
"Желаю вам дальнейших успехов, благополучия и всего наилучшего", - добавил он.
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