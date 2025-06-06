https://ria.ru/20250606/yazyk-2021310392.html

Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем

Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем - РИА Новости, 06.06.2025

Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем России и отметил, что многогранный русский язык является одним из главных достояний... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:30:00+03:00

2025-06-06T10:30:00+03:00

2025-06-06T13:30:00+03:00

культура

россия

михаил мишустин

константин паустовский

новости культуры

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Пушкинским днем России и отметил, что многогранный русский язык является одним из главных достояний страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём русского языка. Уникальный и многогранный русский язык является одним из главных достояний нашей страны, неотъемлемой частью культурного и духовного наследия. Служит важнейшим инструментом межнационального и международного общения, объединяет миллионы людей по всему миру разных возрастов и вероисповеданий", - говорится в телеграмме. Премьер отметил , что особую роль в формировании современного русского языка сыграло творчество Александра Сергеевича Пушкина. Спустя два столетия его произведения, наполненные искренней любовью к Родине, её истории и культуре, остаются по‑прежнему актуальными, подчёркивают значимость национальной идентичности и самобытности. Ссылаясь на слова Константина Паустовского о том, что истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку, Мишустин выразил признательность учителям, преподавателям, учёным-филологам, журналистам и писателям, всем, кто сохраняет красоту, чистоту и богатство родной речи, прививает молодому поколению интерес к отечественной классической литературе. "Желаю вам дальнейших успехов, благополучия и всего наилучшего", - добавил он.

https://ria.ru/20250606/yazyk-2020872684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, константин паустовский, новости культуры