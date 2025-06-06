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Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 06.06.2025
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Новости Подмосковья
 
18:35 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/yarmarka-2021410617.html
Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье
Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 06.06.2025
Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье
Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Московской области с 25 по 27 июня, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T18:35:00+03:00
2025-06-06T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Московской области с 25 по 27 июня, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится уже третий год и показала свою эффективность. Региональный этап ярмарки объединил более 6 тысяч жителей, из которых 1300 — получили предложения о работе", — приводит пресс-служба слова министра социального развития Московской области Андрея Кирюхина. Он добавил, что посетители смогут не только ознакомиться с текущей ситуацией на рынке труда, но и получить консультации специалистов кадрового центра региона, а также принять участие в мастер-классах, тренингах и лекциях по вопросам занятости. Федеральный этап ярмарки трудоустройства начнется 25 июня в Химках на площадке торгового "МЕГА Химки" рядом с коворкинг-центром. 26 июня состоится онлайн-ярмарка, а 27 июня мероприятие продолжится в концертном зале администрации городского округа Подольск и в офисе кадрового центра Подмосковья в Ногинске. Более 100 работодателей региона предложат свыше 1,3 тысячи рабочих мест по разным направлениям.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье

В Подмосковье состоится этап ярмарки трудоустройства с 25 по 27 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка трудоустройства
Ярмарка трудоустройства - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ярмарка трудоустройства. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Московской области с 25 по 27 июня, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится уже третий год и показала свою эффективность. Региональный этап ярмарки объединил более 6 тысяч жителей, из которых 1300 — получили предложения о работе", — приводит пресс-служба слова министра социального развития Московской области Андрея Кирюхина.
Он добавил, что посетители смогут не только ознакомиться с текущей ситуацией на рынке труда, но и получить консультации специалистов кадрового центра региона, а также принять участие в мастер-классах, тренингах и лекциях по вопросам занятости.
Федеральный этап ярмарки трудоустройства начнется 25 июня в Химках на площадке торгового "МЕГА Химки" рядом с коворкинг-центром. 26 июня состоится онлайн-ярмарка, а 27 июня мероприятие продолжится в концертном зале администрации городского округа Подольск и в офисе кадрового центра Подмосковья в Ногинске.
Более 100 работодателей региона предложат свыше 1,3 тысячи рабочих мест по разным направлениям.
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