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"Не стоит злить Россию". В Японии выступили с критикой по Украине - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/yaponiya-2021443035.html
"Не стоит злить Россию". В Японии выступили с критикой по Украине
"Не стоит злить Россию". В Японии выступили с критикой по Украине - РИА Новости, 06.06.2025
"Не стоит злить Россию". В Японии выступили с критикой по Украине
Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают решение США перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, предоставляемых Украине для перехвата... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:00:00+03:00
2025-06-06T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
япония
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают решение США перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, предоставляемых Украине для перехвата российских БПЛА, на нужды своих сил на Ближнем Востоке."Японии Украина тоже не нужна, и было бы лучше отдать приоритет налаживанию дипломатических отношений с Россией", — написал один из комментаторов."Зеленский творил, что хотел. Теперь он будет за это расплачиваться", — отметил другой."Звучит вполне разумно. Европа пытается извлечь прибыль и не слишком-то потратиться при этом. Учитывая перспективы освоения Арктики, нам точно не стоит злить Россию. Не говоря уж о том, что Украина ворует американские технологии, что самих американцев страшно злит. Обратите внимание, насколько неохотно им подают милостыню в последнее время", — поделился мнением еще один пользователь."Думаю, решающим фактором стал вопиющий саботаж Украины на российских аэродромах, произведенный втихушку. Такие риски Штатам не нужны", — заключили читатели.Пентагон в ранее не опубликованном сообщении уведомил комитет сената по вооруженным силам о неотложной потребности во взрывателях.Сторонники этого решения утверждают, что американское Минобороны обладает достаточной гибкостью в рамках принятого в прошлом году законопроекта о чрезвычайных военных расходах.На этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине. Причем ранее он заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, а приоритетным театром военных действий для США назвал западную часть Тихого океана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021376105.html
https://ria.ru/20250606/kitay-2021419602.html
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украина, сша, япония, пит хегсет, министерство обороны сша, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Япония, Пит Хегсет, Министерство обороны США, В мире, Россия

"Не стоит злить Россию". В Японии выступили с критикой по Украине

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают решение США перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, предоставляемых Украине для перехвата российских БПЛА, на нужды своих сил на Ближнем Востоке.
"Японии Украина тоже не нужна, и было бы лучше отдать приоритет налаживанию дипломатических отношений с Россией", — написал один из комментаторов.
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"Зеленский творил, что хотел. Теперь он будет за это расплачиваться", — отметил другой.
"Звучит вполне разумно. Европа пытается извлечь прибыль и не слишком-то потратиться при этом. Учитывая перспективы освоения Арктики, нам точно не стоит злить Россию. Не говоря уж о том, что Украина ворует американские технологии, что самих американцев страшно злит. Обратите внимание, насколько неохотно им подают милостыню в последнее время", — поделился мнением еще один пользователь.
"Думаю, решающим фактором стал вопиющий саботаж Украины на российских аэродромах, произведенный втихушку. Такие риски Штатам не нужны", — заключили читатели.
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Пентагон в ранее не опубликованном сообщении уведомил комитет сената по вооруженным силам о неотложной потребности во взрывателях.
Сторонники этого решения утверждают, что американское Минобороны обладает достаточной гибкостью в рамках принятого в прошлом году законопроекта о чрезвычайных военных расходах.
На этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине. Причем ранее он заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, а приоритетным театром военных действий для США назвал западную часть Тихого океана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЯпонияПит ХегсетМинистерство обороны СШАВ миреРоссия
 
 
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